Во Франции право на аборт закреплено в Конституции страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.

За внесение в основной закон положения о гарантированной свободе на прерывание беременности по желанию женщины проголосовали обе палаты парламента. За высказались 780 депутатов, против — 72 и 50 воздержались.

Аборты во Франции декриминализованы с 1975 года благодаря закону, получившему имя Симоны Вейль, возглавлявшей Минздрав.

Президент республики Эммануэль Макрон назвал внесение в Конституцию права свободы на аборт "гордостью Франции и посланием всему миру". Макрон сообщил, что в Международный день защиты прав женщин на Вандомской площади в Париже пройдёт первая в истории публичная церемония скрепления печатью конституционных поправок.

Внесение свободы на аборт в Конституцию, как отмечается, должно усложнить потенциальные попытки ограничить право на прерывание нежелательной беременности в будущем. Франция стала единственной в мире страной, закрепившей в Конституции право на аборт. Ранее ни одно государство не включало эту статью в свой основной закон, за исключением бывшей Югославии.