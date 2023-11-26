Во Франции начались массовые беспорядки после смерти подростка

В городе Роман-сюр-Изер на юге Франции начались беспорядки после смерти подростка в результате поножовщины во время праздника, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на радиостанцию France Bleu.

Ультраправые активисты, приехавшие из Лиона и других городов Франции, по разным оценкам, от 50 до 100 человек, появились в районе Ла Монне в Роман-сюр-Изер с криками "Справедливость для Томаса". Некоторые опрокидывали мусорные баки и поджигали контейнеры.

Вмешались полицейские. Затем некоторые протестующие бросали камни и стреляли из минометов, взрывали петарды. Согласно данным, предоставленным префектурой, были задержаны двадцать протестующих, трое из них получили легкие ранения во время задержания. 17 человек были взяты под стражу в полиции.

По информации СМИ, подросток погиб во время праздника в ночь на 19 ноября в коммуне Креполь в департаменте Дром на юго-востоке страны.