Прокуратура Парижа начала расследование в отношении X Corp. миллиардера Илона Маска по подозрению в том, что соцсеть X манипулирует алгоритмами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.

По данным издания Politico, жалоба 12 января поступила от члена парламента, законодателя-центриста Эрика Ботореля. Он утверждал, что "предвзятые алгоритмы, вероятно, могли исказить работу автоматизированной системы обработки данных".

По мнению депутата, личное вмешательство Маска "в управление платформой, а также в ряд выборов в европейских странах представляет собой реальную опасность и угрозу для нашей демократии".

Следователи опираются и на другую жалобу, о которой первоначально сообщил французский еженедельник Le Canard enchaîné. В ней утверждается, что X теперь предлагает "огромное количество ненавистнического, расистского, анти-ЛГБТ+ и гомофобного политического контента", который призван подорвать демократические дебаты во Франции.

Расследование начато за несколько дней до саммита по искусственному интеллекту (ИИ) в Париже 10-11 февраля, на который был приглашен Маск и который планировал посетить вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс.

Ранее, 6 февраля суд в Германии постановил, что платформа X должна предоставить исследователям доступ к политически значимому контенту в этой соцсети преддверии выборов в бундестаг 23 февраля. Группы по защите гражданских прав потребовали в иске открыть им соответствующий доступ для отслеживания возможной дезинформации.

В августе 2024 года основателя Telegram Павла Дурова задержали во Франции по делу о киберпреступности. Его обвиняли в отказе от сотрудничества с властями и соучастии в хранении детской порнографии, сбыте наркотиков, мошенничестве из-за недостаточной модерации Telegram. Через несколько дней Дурова отпустили под залог, обязав не покидать территорию Франции и регулярно отмечаться в полиции.