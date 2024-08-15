Во Франции два пилота погибли при столкновении истребителей

Два французских пилота погибли в ходе столкновения истребителей Rafale на востоке Франции, сообщил президент страны Эммануэль Макрон в соцсети, передаёт BaigeNews

"Мы с грустью узнали о гибели капитана Себастьяна Мабира и лейтенанта Маттиса Лоренса в авиакатастрофе во время тренировочного полета Rafale. Страна разделяет боль семей и братьев по оружию с авиабазы Сент-Дизье", - написал он.

Ранее сообщалось, что два военных истребителя разбились в среду на востоке Франции. Причины авиакатастрофы пока не известны. Как сообщили французские СМИ, на борту находилось трое человек, один из пилотов катапультировался, он ранен, но в сознании. На борту второго из столкнувшихся истребителей Rafale находились инструктор и ученик, их поиски продолжались целый день.

На данной авиабазе проходит обучение французских и иностранных пилотов истребителей Rafale, а также повышение квалификации пилотов. Как сообщали французские СМИ, все трое попавших в авиакатастрофу в среду лётчиков — французы.