Во Дворец Независимости прибывают участники встречи "ШОС плюс"

В Астане завершилось заседание Совета глав государств-членов ШОС и начинается встреча в формате "ШОС плюс", передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Во Дворец Независимости прибыл генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гуттериш. У стенда его встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Помимо него, во Дворец Независимости прибыли правитель Эмирата Рас-эль Хайма Шейх Сауд бен Сакр Аль Касими, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад аль Тани, президент Азербайджана Ильхам Алиев, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух.

Встреча "ШОС плюс" пройдёт в расширенном формате на тему: "О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие".

В мероприятии принимают участие главы государств и правительств Казахстана, Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Беларуси, Монголии, Азербайджана, Катара, ОАЭ, Турции и Туркменистана, а также генеральный секретарь ШОС и Исполнительный директор Региональной антитеррористической структуры ШОС.

В саммите также принимают участие генеральный секретарь ООН и руководители таких международных организаций, как СНГ, ОЭС, СВМДА, ОДКБ, ЕЭК и ИОПБ.