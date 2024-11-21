Во что вкладывают в Казахстане ТОП-5 стран-инвесторов

За 30 лет иностранные компании вложили в казахстанскую экономику больше 431 млрд долларов США – самую привлекательную среди стран Центральной Азии, согласно исследованиям. Приоритетными оказались добывающая, обрабатывающая и пищевая промышленности. К 2029 году президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил привлечь в страну ещё 150 млрд долларов прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Портал BaigeNews.kz проанализировал данные и выяснил, какие страны могут помочь реализовать этот амбициозный проект, и кто сейчас в лидерах по финансированию нацэкономики.

I место – Нидерланды

С 2005 года по I квартал 2024 года из 416,6 млрд долларов наибольший объём валового притока ПИИ в разрезе стран приходится на Нидерланды – 121,3 млрд долларов (29,1%), предоставили данные в национальной компании Kazakh Invest.

Королевство Нидерланды – одна из самых населённых стран в мире. На территории площадью 41,5 тысячи квадратных метров, что в два раза меньше самой маленькой области в Казахстане – Восточно-Казахстанской, проживают 18 млн человек.

Обе страны обладают значительным потенциалом для углубления реализации совместных проектов в таких отраслях, как агропромышленный комплекс, геологоразведка, горнодобывающая промышленность, металлургия и электротехника.

На сегодня нидерландский капитал представляют около 900 компаний на казахстанском рынке. Свыше 80% всех средств инвестора в РК приходятся на горнодобывающую промышленность и разработку карьеров.

Какой казахстанский потенциал привлекает голландцев? Это разнообразие и запасы природных ресурсов, благоприятный инвестиционный климат, квалифицированная рабочая сила и, конечно, логистика – выход на крупнейшие мировые рынки.

В свою очередь Нидерланды являются вторым в мире после США экспортёром сельскохозяйственной продукции и продовольствия.

Среди голландских партнёров активно представлены ряд компаний: MJ-Tech – разработчик, производитель и поставщик оборудования в сельском хозяйстве и промышленности; Royal Eijkelkamp – производитель оборудования для АПК.

В текущем году министерство сельского хозяйства РК заключило соглашение с компанией Royal GD с целью улучшения ветеринарной системы в стране. Меморандум, подписанный между Комитетом госинспекции в АПК и голландской компанией Naktuinbouw, направлен на усовершенствование фитосанитарной системы и оказание взаимной поддержки в процессе вступления в UPOV.

Ещё одним значимым документом стал меморандум об осуществлении проекта по производству углеродных кредитов в Кызылординской области, заключённый между акиматом региона, Фондом биоразнообразия Казахстана и компанией DGB.

Кроме того, Минсельхоз РК подписал соглашение с нидерландской компанией VISCON о реализации проекта по созданию автоматизированного центра для производства посадочного материала, который будет использовать искусственный интеллект и позволит выпускать до 12 млн саженцев в год к 2026 году.

Последний совместный проект включает сотрудничество между MJ Tech и Союзом теплиц Казахстана, цель которого – разработка и производство ирригационного оборудования.

II место – США

Доля США в общем котле иностранных инвестиций в Казахстане за последние 20 лет составила 12,8% или 53,2 млрд долларов.

Казахстан для Штатов является крупнейшим стратегическим торговым партнёром. Денежные вливания сосредоточены в основном в нефтегазовом секторе, телекоммуникациях и энергетике.

Американо-казахстанские двусторонние инвестиционные соглашения и договоры об избежании двойного налогообложения были заключены в 1994 и 1996 годах соответственно, что стало основой для развития экономического сотрудничества между двумя странами.

В 2001 году Казахстан и США утвердили американо-казахстанское энергетическое партн(рство, что открыло новые горизонты в области энергетических инвестиций. Казахстан стал членом Всемирной торговой организации (ВТО) в 2015 году, что ещё больше повысило его привлекательность для иностранных инвесторов.

Основной областью для американских финансовых вложений в Казахстане остаётся горнодобывающая индустрия, которая занимает ведущие позиции по инвестиционной привлекательности.

На втором месте по значимости находится финансовый и страховой сектор, который также привлекает значительные иностранные капиталовложения. Летом этого года компания самого влиятельного инвестора мира заключила контракт с казахстанской страховой компанией "Номад Иншуранс".

Третью лидирующую позицию занимает интерес к профессиональной, научной и технической деятельности, что отражает растущий интерес к инновационным и высокотехнологичным решениям. Подписанные соглашения охватывают самые разнообразные сферы сотрудничества, включая трансфер технологий в самолётостроении, космической отрасли, сельском хозяйстве и транспорте с участием ведущих американских компаний.

На казахстанском рынке уже на протяжении многих лет действуют крупные американские корпорации, такие как энергетический гигант Chevron, мировой производитель катализаторов W.R. Grace&Co, транснациональная корпорация Wabtec, которая значительно повлияла на модернизацию железнодорожной отрасли Казахстана, фармацевтическая компания Pfizer, а также машиностроительный лидер John Deere и производитель сельскохозяйственной техники Amity Technology вместе с селекционной компанией Global Beef Investments LLP, занимающейся разведением абердин-ангусской породы крупного рогатого скота.

На сегодняшний день Соединённые Штаты проявляют особый интерес к возможностям совместного развития запасов критически важных минералов в Казахстане, которые играют ключевую роль в глобальном переходе к устойчивой "зелёной" энергетике.

Кстати, американские инвестиции стали литься в Казахстан с первых лет Независимости. Видимо, прирождённые капиталисты во всём следуют принципу своего земляка Уоррена Баффета, который однажды произнёс ставшую легендарной фразу: "Самое лучшее время инвестировать – вчера! Можно начать и сегодня, но чем раньше вы начнёте, тем лучше".

III место – Швейцария

Начиная с 2005 года, страна банков, часов, шоколада и сыров инвестировала в Казахстан 35,2 млрд долларов, что составило 8,5% от общего объёма ПИИ. Только за третий квартал 2023 года приток швейцарских инвестиций в РК составил 1,9 млрд долларов США. Товарооборот между странами растёт, интерес к двустороннему сотрудничеству увеличивается.

Приоритетные области многолетнего партнёрства охватывают сельское хозяйство, машиностроение и транспортно-логистическую сферу, в которых активно участвуют известные международные бренды.

Например, корпорация INOKS Capital намерена увеличить свои текущие инвестиционные проекты, включая расширение производственных мощностей комбикормового завода и модернизацию сахарного завода в Жамбылской области. При этом сырьё компания планирует закупать как на местных, так и на международных рынках.

С 2020 года INOKS Capital реализовала несколько значимых проектов в агропромышленном комплексе Казахстана, среди которых создание фруктовых садов в Алматинской области и запуск завода по производству комбикормов на специальной экономической зоне "Хоргос – Восточные ворота". Эти инициативы направлены на создание новых рабочих мест и стимулирование экономического развития региона.

Кроме INOKS Capital, швейцарский бизнес представлен ведущими игроками, такими как производитель пассажирских вагонов для железнодорожного транспорта Stadler Rail, компания по грузовым перевозкам MSC и производитель комбинированной коммунальной техники Böschung.

По мнению экспертов в области политологии и экономики, Казахстан продолжит укреплять свои позиции в центрально-азиатском регионе, а ТОП ключевых партнёров в ближайшие годы останется примерно таким же.

"Я думаю, что в ближайшем будущем сохранится этот же список: Евросоюз, США, Китай и Россия. Если не распределять по странам, Европейский союз в любом случае останется ключевым нашим партнёром, но в инвестиционном плане он немного видоизменится, инвестиции начнут поступать в те сферы, которым уделяли меньше внимания. И, в первую очередь, усилится роль логистики. Ведь в сильно меняющемся мире, в том числе из-за экономических войн, классические пути логистики изменились, сместились. Сейчас очень выгодным является маршрут как с востока на запад, так и с запада на восток, в первую очередь, через Казахстан", – поделился своим мнением казахстанский политолог Аман Мамбеталиев.

IV место – Китай

Соседняя Китайская Народная Республика непрерывно заключает с Казахстаном договора и меморандумы о сотрудничестве. Выгоды для обеих стран очевидны. Начиная с 2005 года, КНР инвестировала в приграничную страну 25,5 млрд долларов, доля которой составила 6,1% от общего иностранного вклада в экономику Казахстана.

Существенный объём ПИИ из Китая в Казахстан обусловлен реализацией масштабных проектов, осуществляемых Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC). Эта компания является ключевым игроком в таких значительных для экономики Казахстана инвестпроектах, как разработка углеводородных месторождений в Актюбинской области, строительство магистрального газопровода Казахстан-Китай, а также участие в нефтяных месторождениях Мангистау и производственных мощностях Шымкентского нефтеперерабатывающего завода.

В прошлом году при участии китайских инвесторов реализован ряд проектов, включая производство керамических покрытий и плит в Жетысу, переработку цинково-свинцовых отходов в Жамбылской области, а также генерацию электроэнергии с использованием ветряных электростанций. Пожалуй, самый ощутимый в последние годы результат сотрудничества – китайский автопром на дорогах Казахстана – реализуется за счёт производства автомобилей в Костанайской области.

На сегодняшний день в Казахстане функционируют более двух тысяч компаний с китайским капиталом. Основные направления вложений китайских инвесторов сосредоточены в горнодобывающей промышленности и торговле. В ближайшее время намечен ряд новых инвестиционных проектов с китайскими партнёрами, включая три значительные инициативы в области Абай: строительство медеплавильного завода, ветряных электростанций и углехимического комплекса. Также рассматривается возможность появления ветряных электростанций в Улытауской области и проекта по производству водокарбонатного натрия в Карагандинской области, и даже создание промышленного города в Жетысу.

В начале осени китайскому бизнесу были предложены новые возможности для инвестирования, включая строительство сахарного завода и проекты по глубокой переработке зерна, что подчёркивает растущий интерес к расширению экономического сотрудничества между двумя странами.

V место – Россия

Отношения Казахстана и России знамениты, в первую очередь, взаимным рекордом. У этих стран самая протяжённая межгосударственная сухопутная граница в мире. Они непрерывно соединены на протяжении 7,5 тысячи километров – от Актюбинской до Восточно-Казахстанской области.

Капитализация казахстанской экономики российской стороной составила 24,1 млрд долларов. Кстати, инвестиционный вклад РФ и КНР за последние годы примерно одинаков, поэтому две державы всегда находятся рядом в списке стран лидеров по инвестированию своего соседа, по очереди уступаю друг другу соседнюю строчку.

Российские капиталовложения направлены в основном на экспорт урана, оксида алюминия и цинка, железных руд.

Что касается импорта из РФ, то вырос закуп полуфабрикатов из стали, увеличился импорт нефтепродуктов, выросли руды драгоценных металлов и в два раза импорт пшеницы.

Большая часть инвестиций сконцентрирована в обрабатывающей промышленности. На второй строчке расположилась сфера оптовой и розничной торговли, на третьей – горнодобывающая промышленность и разработка карьеров. В ТОП-5 отраслей также вошли электроснабжение и строительство. Крупные российские компании, реализующие инвестиционные проекты в стране: "Лукойл", "Роснефть", "Росатом", "Газпром".

За последние два года ощутимо выросло количество российских компаний на казахстанском рынке и составляет на сегодня около 20 тысяч. Одна из причин – развитие популярных маркетплейсов и сервисных компаний, представительства которых активно развиваются в Казахстане.

О повышении инвестиционной привлекательности Казахстана регулярно напоминает президент Касым-Жомарт Токаев. В ближайшие пять лет глава страны поставил задачу привлечь ещё 150 млрд долларов инвестиций. Для того, чтобы решить эту амбициозную задачу, экономист Арман Евниев предлагает для начала провести тщательный анализ существующего распределения бюджетных средств, иностранных капиталовложений и сместить угол внимания на проблемные, "провисающие" сферы.

"Есть такая наука – теория ограничения систем, которая определяет узкие места, куда надо вкладывать ресурсы, и позволяет действовать глобально, на перспективу. Теорию можно использовать в двух форматах. С одной стороны мы можем посмотреть, чего нам самим не хватает, на что мы тратим много денег. Приведу пример: 90% сахара мы завозим, в 2023 году мы потратили на импорт сахара 398 млн долларов. За 10 лет это почти 4 млрд долларов. А один завод стоит около 200 млн долларов. То есть деньги наших налогоплательщиков так или иначе уходят, но уходят бразильскому и кубинскому фермеру. И второе – теория использует возможности, то есть, где мы можем заработать, что мы можем продавать. Если бизнесу что-то неинтересно или невыгодно по каким-то причинам, например, построить дорогу, завод, инфраструктуру, то нужно субсидировать, создавать условия. А если и это не помогает, то государство само обязано за счёт бюджета создавать условия", – поделился своим мнением экономист Арман Евниев.

В разрезе регионов по привлечению иностранного капитала в Казахстане лидируют Астана, на которую приходится почти 40% всех контрактов, Алматы и Алматинская область, а также Акмолинская, Жамбылская и Карагандинская области.