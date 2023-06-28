Внутри меня есть зверь: "Казах" объяснил почему передумал завершать карьеру

Фото: instagram.com/ismagulov_damir

Казахстанский файтер Дамир Исмагулов по прозвищу "Казах" рассказал о том, почему изменил свое решение завершить спортивную карьеру, передаёт BaigeNews.kz.

"Прошло определенное время, я побыл с родителями, отдохнул. Я понял, что много людей за меня переживают, ждут боев. Внутри у меня есть зверь, который до сих пор из меня не вышел. Я знаю, что мой потенциал еще есть, есть огонь, просто нужно работать, немного отдохнуть, перестроиться и продолжать делать то, что любишь", — цитирует слова "Казаха" портал sports.ru.

Напомним, 31-летний Исмагулов выступал в ММА с 2014 года. В его копилке 24 победы и два поражения, а в UFC — пять побед и одно поражение.

17 декабря прошлого года "Казах" единогласным решением судей проиграл Арману Царукяну на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе. После боя Исмагулов признался, что вышел в октагон не совсем здоровым.

А 2 января Дамир написал на своей странице в Instsgram, что завершает спортивную карьеру из-за проблем со здоровьем. Позже боец ещё раз заверил фанатов в том, что его поступок никак не связан с недавним поражением от Царукяна.

Однако позже выяснилось, что по контракту с UFC у "Казаха" остался ещё один бой.

"Долги принято возвращать", — заявил Дамир Исмагулов и вернулся в октагон.

1 июля на турнире UFC Fight Vegas 76 в Лас-Вегасе Исмагулов встретится с американцем Грантом Доусоном.