Представьте себе экскаватор размером с 20-этажный дом, который добывает тысячи тонн угля в час. Именно такая техника работает на разрезе "Восточный" в Экибастузе. Это роторные экскаваторы, и на одном из них Мурат Каиргельдин проработал 37 лет. Свою историю он рассказал корреспонденту BaigeNews.kz.

Мурат Каиргельдин - обычный сельский парень из многодетной семьи, он с детства привык к тяжелому труду. Окончив восемь классов, Мурат поступил на учебу в Красноармейский сельскохозтехникум. Затем была армия, а потом по приглашению брата молодой парень поехал в Экибастуз работать монтажником. Было это 45 лет назад.

В "Казпромтехмонтаже", куда устроился Мурат Каиргельдин, занимались тогда важной для страны работой – собирали огромные роторные экскаваторы немецкого производства. Для понимания масштабов: обычный экскаватор рядом с роторным, работающим на добыче угля, выглядит игрушечным.

Монтажникам, среди которых был и Мурат Каиргельдин, предстояло собрать воедино тысячи деталей. А еще через несколько лет он устроился помощником машиниста на новый разрез "Восточный".

- В 1980 году я работал монтажником. Как раз на разрез "Богатырь" пришли германские роторные экскаваторы, и я участвовал в сборке. Тогда у меня появилось желание поработать на этой технике. И когда в 1985 году объявили, что разрез "Восточный" открывается, мы пошли самыми первыми, переводом. По вечерам ходили на курсы: учился на помощника машиниста роторного экскаватора, - рассказывает Мурат Каиргельдин. - В июне первый экскаватор СРСК 4107 перегнали на разрез "Восточный", затем помогали собирать конвейеры, готовить линию погрузки.

Удивительно, но работать Мурату предстояло на том же экскаваторе, в сборке которого он участвовал – СРС (К)-2000 №4107. Осенью 1985 года с его помощью и были добыты первые тонны угля разреза "Восточный". Это был исторический момент.

Фото из личного архива Мурата Каиргельдина.

Через восемь лет Мурат стал старшим машинистом, в 2003 году - бригадиром. Его бригадой был добыт рекордный объем угля на роторном экскаваторе - 700 тысяч тонн за месяц. Недавно Мурат Каиргельдин вышел на пенсию, но о горной технике до сих пор говорит с большим уважением.

- В сентябре 1985 года мы дали первые тонны угля, и пока не ушел на пенсию я работал на этом экскаваторе - помощником, машинистом, а потом - бригадиром. Экскаватор наш весит 2500 тонн, высотой он почти 46 метров. Это очень производительная машина, целый комплекс, который сам двигается, механически грузит. Его производительность - до 8 тысяч тонн в час угля. Он берет забои высотой до 25 метров и шириной 60 метров. Правда, сейчас таких нет. В те времена, когда разрез открывался, были, - рассказывает Мурат Каиргельдин.

Управлять роторным экскаватором это словно направлять многоэтажку, которая двигается со скоростью 300 метров в час. Такая махина потребляет колоссальное количество электроэнергии – до 6 000 вольт.

- Это опасное производство. Работа ведется непрерывно, 24 часа в сутки, в четыре смены по пять человек. Сначала, когда разрез открывался, работали по семь человек, - рассказывает экибастузец.

Работа на разрезе требует большой ответственности. Рядом постоянно работают сложные механизмы, агрегаты вращаются, все вокруг – в угольной пыли. Тем, кто только начинает работать в этой отрасли, Мурат Каиргельдин советует всегда соблюдать технику безопасности: халатность может привести к трагедии.

- В первую очередь - безопасность. Потому что там высокое напряжение, угольная пыль, все механизмы двигаются, крутятся. Друг за другом надо следить. Сообщать, кто и где находится при запуске экскаватора. Чтобы никто в опасную зону не попал. Если видимость из-за угольной пыли плохая, машинист работает по приборам, - говорит ветеран отрасли.

Если горная техника ломается, роторный экскаватор в ангар не загонишь. Ремонтируют на месте. Также каждый месяц проводится плановый ремонт.

- Бывают непредвиденные поломки. Может какой-то из насосов остановиться, бывают проблемы по электрической части или нет хода. По возможности устраняем сразу. Для этого есть наладчики, - говорит Мурат Каиргельдин. – Каждый месяц проводятся плановые работы, но бывают и аварийные ремонты. У нас же есть конвейеры, все крутится, ленты изнашиваются, нужно заменять.

И хотя сам Мурат Каиргельдин ушел на заслуженный отдых, техника, в сборке которой он участвовал, продолжает работать. Это четыре из пяти роторных экскаваторов на разрезе.

Фото из лчиного архива Мурата Каиргельдина.

Как нам рассказали в компании, на сегодняшний день в работе на разрезе "Восточный" находятся три роторных экскаватора SRs(k)-2000 - 4108, 4109, 4110-ый. Заканчивается капитальный ремонт экскаватора 4111, который будет запущен в работу в апреле 2025 года. А вот легендарный роторный экскаватор 4107 решено вывести из эксплуатации.

К слову, еще в 2020 году Мурата Каиргельдина удостоили звания "Қазақстанның Еңбек Ері". Награду он получил из рук Президента.

- Горняки и шахтеры – это всегда была престижная работа и хорошо оплачиваемая. Я сам пошел в эту сферу, чтобы зарабатывать, получить квартиру. Сейчас совсем другое время, но молодые ребята тоже хотят работать и зарабатывать. И если труд достойно оплачивается, дефицита рабочих кадров в отрасли не будет, будут устраиваться по специальности, - считает шахтер-ветеран Мурат Каиргельдин.

По стопам отца пошли и двое сыновей. Старший отработал на разрезе около 10 лет, младший и сегодня работает мастером на разрезе "Богатырь".