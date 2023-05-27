Внутренняя проверка в "КазАвтоЖоле" выявила некоторые нарушения

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В "КазАвтоЖоле" проверили деятельность всех дорожно-эксплуатационных участков и пунктов, передаёт BaigeNews.kz.

"В ходе внутренней проверки выявлен ряд нарушений в работе некоторых начальников ДЭУ. По окончанию проверки, в случае установления фактов, а также подтверждения наличия вины, в отношении начальников ДЭУ будут приняты меры дисциплинарного характера согласно Трудовому законодательству Республики Казахстан с дальнейшей передачей материалов в компетентные органы", — говорится в сообщении пресс-службы компании.

Отмечается, что проверяли в "КазАвтоЖоле" оформление производственной документации; списание ГСМ; оформление путевых листов; контроль начальников ДЭУ за исполнением работниками трудовой, исполнительской дисциплины; трудоустройство "мертвых душ" и другие факторы.

Проверка также показала, что сотрудники дорожно-эксплуатационных участков находятся на рабочих местах, а работы по содержанию автодорог производятся в штатном режиме.

Необходимо отметить, что для полного устранения коррупционных рисков с прошлого года АО "НК "КазАвтоЖол" продолжаются работы в рамках цифровизации процессов работ. Об этом в нацкомпании обещали сообщить дополнительно.