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polisia.kz Сегодня, 16:32
169
Сегодня, 16:32
169
Фото: polisia.kz

Вновь "заминировали" школу в Усть-Каменогорске

Сегодня 13 февраля в 14:30 часов поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве в одной из школ города Усть-Каменогорск, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП ВКО.

"Получив сигнал специализированные службы незамедлительно выехали на место. В настоящее время проводится проверка и осмотр объекта", - говорится в сообщении.

Полиция просит сохранять спокойствие и с пониманием относится к введённым ограничениям.

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#школа #Усть-Каменогорск #мины
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:32
169
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