Вновь "заминировали" школу в Усть-Каменогорске

Фото: polisia.kz

Сегодня 13 февраля в 14:30 часов поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве в одной из школ города Усть-Каменогорск, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП ВКО.

"Получив сигнал специализированные службы незамедлительно выехали на место. В настоящее время проводится проверка и осмотр объекта", - говорится в сообщении.

Полиция просит сохранять спокойствие и с пониманием относится к введённым ограничениям.



