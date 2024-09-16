Вновь совершено покушение на Дональда Трампа

На Дональда Трампа совершена очередная попытка покушения, но он цел и невредим, сообщила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин на странице в соцсети X (ранее Twitter), передаёт BaigeNews.kz.

"Они пытаются убить его!!! Они сделают все, чтобы помешать ему победить", - написала конгрессвумен.

В свою очередь Рейтер сообщил, что во Флориде близь гольф-клуба Дональда Трампа два человека устроили перестрелку.

"Предвыборный штаб Трампа заявлял, что он в безопасности после выстрелов поблизости, но не сообщал подробностей", - передает информагентство.

Как известно, первое покушение на экс-президента США было совершено 14 июля текущего года, когда Дональд Трамп выступал митинге в Пенсильвании.