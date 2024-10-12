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Вновь открыто движение на закрытых ранее из-за непогоды дорогах на севере Казахстана

Сегодня, 08:49
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drive2.ru Сегодня, 08:49
Сегодня, 08:49
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Фото: drive2.ru

"КазАвтоЖол" открыл загородные трассы на севере Казахстана, которые ранее были закрыты из-за снегопада, гололёда и плохой видимости, передаёт BaigeNews.kz.

12 октября 2024 года с 08:00, в связи с улучшением погодных условий, планируется открытие движения для всех видов транспортных средств на участках автодорог республиканского значения:

  •  “Астана – Петропавловск” км 18–304 (г. Астана – г. Щучинск – г. Кокшетау);
  •  “Астана – Петропавловск” км 304–341 (г. Кокшетау – граница СКО);
  •  “Кокшетау – Атбасар” км 0–185 (г. Кокшетау – г. Атбасар);
  •  “Кокшетау – Рузаевка” км 0–61 (г. Кокшетау – граница СКО);
  •  “Обход г. Кокшетау” км 0–18;
  •  “Кокшетау – Омск” км 14–50 (г. Кокшетау – граница СКО);
  •   “Екатеринбург – Алматы” км 1003–1128 (г. Атбасар – п. Астраханка);
  •  “Астана – Ерейментау – Шидерты” км 16–200 (г. Астана – граница Павлодарской области).

Ранее водителям в Казахстане сообщили об ограничениях движения на дороге Астана ― Петропавловск. В МЧС также дали рекомендации казахастанцам в связи с непогодой.

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