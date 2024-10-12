Вновь открыто движение на закрытых ранее из-за непогоды дорогах на севере Казахстана

"КазАвтоЖол" открыл загородные трассы на севере Казахстана, которые ранее были закрыты из-за снегопада, гололёда и плохой видимости, передаёт BaigeNews.kz.

12 октября 2024 года с 08:00, в связи с улучшением погодных условий, планируется открытие движения для всех видов транспортных средств на участках автодорог республиканского значения:

“Астана – Петропавловск” км 18–304 (г. Астана – г. Щучинск – г. Кокшетау);

“Астана – Петропавловск” км 304–341 (г. Кокшетау – граница СКО);

“Кокшетау – Атбасар” км 0–185 (г. Кокшетау – г. Атбасар);

“Кокшетау – Рузаевка” км 0–61 (г. Кокшетау – граница СКО);

“Обход г. Кокшетау” км 0–18;

“Кокшетау – Омск” км 14–50 (г. Кокшетау – граница СКО);

“Екатеринбург – Алматы” км 1003–1128 (г. Атбасар – п. Астраханка);

“Астана – Ерейментау – Шидерты” км 16–200 (г. Астана – граница Павлодарской области).

Ранее водителям в Казахстане сообщили об ограничениях движения на дороге Астана ― Петропавловск. В МЧС также дали рекомендации казахастанцам в связи с непогодой.