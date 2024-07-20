Внезапный выброс пламени произошёл на карагандинском ферросплавном заводе

На ферросплавном заводе YDD Corporation произошла внештатная ситуация. На печи №1 произошел внезапный выброс пламени, в результате которого, пострадали 8 работников, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе "YDD Corporation", инцидент произошёл 20 июля в 04:10.