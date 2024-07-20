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Внезапный выброс пламени произошёл на карагандинском ферросплавном заводе

Сегодня, 10:46
АВТОР
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pixabay Сегодня, 10:46
Сегодня, 10:46
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Фото: pixabay

На ферросплавном заводе YDD Corporation произошла внештатная ситуация. На печи №1 произошел внезапный выброс пламени, в результате которого, пострадали 8 работников, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе "YDD Corporation", инцидент произошёл 20 июля в 04:10.

"На печи №1 произошел внезапный выброс пламени, в результате которого, пострадали 8 работников предприятия получив травмы различной степени. На данный момент все пострадавшие сотрудники находятся в больнице, где им оказывается срочная медицинская помощь. Компания оказывает всяческую помощь пострадавшим и находится на постоянном контакте с медицинским персоналом больницы", — говорится в сообщении.

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