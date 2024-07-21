Внезапный выброс пламени на заводе: почему пострадавших везли в больницу на служебном авто

В социальных сетях появилось видео, где пострадавших работников ферросплавного завода с серьёзными ожогами везли в больницу на обычном микроавтобусе. Информацию прокомментировали в пресс-службе компании YDD Corporation, на чьём предприятии в субботу произошёл внезапный выброс пламени, передаёт BaigeNews.kz.

В компании отметили, что пострадавших пришлось экстренно госпитализировать на служебном транспорте.

"В связи с удаленным расположением завода и необходимостью экстренной помощи было принято решение оказать первую помощь самостоятельно и оперативно доставить пострадавших на служебном транспорте, находящемся на территории завода. Дежурная машина доставила пострадавших в больницу Макажанова. Вся необходимая экстренная и амбулаторная помощь была оказана. Кроме того, компания организовала в кратчайшие сроки прибытие спецбортом бригады лучших российских хирургов центра им Вишневского, имеющих большой опыт лечения ожогов, для совместной работы с нашими врачами. Также организована видеоконсультация с ведущими хирургами Израиля и Турции", — говорится в сообщении.⠀

Отмечается, что компания оказывает всестороннюю помощь пострадавшим и поддерживает постоянный контакт с медицинским персоналом больницы и родственниками пострадавших.

Напомним, ЧП на карагандинском ферросплавном заводе произошло 20 июля в 4:10. На печи №1 произошёл внезапный выброс пламени, в результате которого, пострадали восемь работников предприятия. Шестеро из них сейчас находятся в реанимации, двое – в отделении комбустологии. Состояние пятерых пострадавших оценивается как крайне тяжёлое, двоих — как тяжёлое, одного пациента – средней степени тяжести.