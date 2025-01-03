Эксперты Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК проанализировали интервью главы государства, опубликованное газете "Ana tili", передаёт BaigeNews.kz.

По словам заведующего отделом европейских и американских исследований КИСИ Бекжана Садыкова, ключевое место в публикации занимает внешняя политика Казахстана. Речь идёт о стратегии, которая отражает геополитические интересы страны, стремление сохранить мир и стабильность в регионе и мире в целом.

"В условиях быстро меняющегося международного порядка Казахстан стремится к установлению эффективных партнёрских отношений с рядом стран и международных организаций, продолжает проводить взвешенную, прагматичную и многовекторную внешнюю политику. Это означает нахождение баланса между интересами различных глобальных игроков, таких как Россия, Китай, США, Европейский Союз и других, учитывая при этом минимизацию рисков и максимизация выгод. Важными направлениями остаются вопросы экологии, изменения климата, энергетической безопасности и цифровой трансформации. По словам Президента, Казахстан, как "средняя держава" и государство с прагматичной внешней политикой, заинтересован в устойчивом развитии и активно сотрудничает с партнерами в рамках международных организаций, а также в борьбе с изменением климата, сохранении биоразнообразия и достижении продовольственной безопасности. Участие Казахстана в международных форумах позволяет стране решать проблемы, связанные с водными ресурсами, экологией и миграцией, а также укреплять региональную безопасность", — подчеркнул эксперт.

Еще одним важным моментом и преимуществом многовекторной внешней политики Казахстана аналитик назвал создание условий для привлечения иностранных инвестиций в проекты, направленные на использование чистых технологий, развитие возобновляемых источников энергии и модернизацию инфраструктуры. Эти инвестиции помогут ускорить переход к устойчивой экономике, отметил Бекжан Садыков.

"Благодаря прагматичным действиям на международной арене наша страна смогла привлечь 15,7 млрд долларов США инвестиций, что стало лучшим результатом в регионе Северной и Центральной Азии. Таким образом, наша страна продолжает обеспечивать политическую стабильность", — отметил эксперт.

В свою очередь, старший эксперт Департамента азиатских исследований КИСИ Бауржан Аукен указал на так называемый "тюркский вектор" политики, о котором в интервью говорит Президент.

"Глава государства в интервью газете "Ana tili" подчеркнул особую важность сотрудничества с тюркским миром. В этом интервью широко обсуждалась деятельность Казахстана в рамках ВТО и его вклад в укрепление турецкого сотрудничества. В частности, было подчеркнуто, что организованы масштабные проекты и более 80 мероприятий. Особое внимание Президент уделил исторической роли древнего города Туркестана, который в 2021 году был объявлен духовной столицей всего тюркского мира. По мнению главы государства, возрождение Туркестана вносит большой вклад в укрепление единства тюркского мира. Кроме того, было отмечено, что проходящие в Астане V Всемирные игры кочевников заняли особое место в пропаганде богатого культурного наследия тюркских народов. Это мероприятие не только познакомило мир с тюркской культурой и традициями, но и углубило культурное и гуманитарное сотрудничество между странами-участницами", — отметил эксперт.

Напомним, интервью главы государства было опубликовано в газете "Ana tili". Президент говорил об итогах 2024 года, уроках прошлого, планах на будущий год, международных отношениях и других острых темах мировой и казахстанской повестки дня.