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Рекордный показатель: внешнеторговый оборот Казахстана вырос на 35 процентов
Внешнеторговый оборот Казахстан в январе-сентябре 2022 года вырос на 35 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 98,4 миллиарда долларов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Миннацэкономики РК.
Номинальный объем экспорта Кахахстана составил 63,8 миллиарда долларов — на 47,5 процента больше, чем за девять месяцев 2021 года (43,3 миллиарда долларов).
"По расчетам ERI, реальный рост экспорта РК (ИФО) — порядка 2,8-3 процентов, за счёт высоких цен на основные экспортные позиции. Поставки нефти в тоннах выросли всего на 1,6 процента, экспортная выручка — на 63,4 процента", — отмечается в сообщении.
В разрезе стран экспорт вырос:
- в Италию на 84 процента — до 11,2 миллиарда долларов;
- в Китай на 43 процента — до 10,3 миллиарда долларов;
- в Россию на 15 процентов — 5,9 миллиарда долларов;
- в Нидерланды на 24процента — до 4,1 миллиарда долларов;
- в Корею в 2,9 раза — до 3,6 миллиарда долларов;
- в Турцию на 71 процент — до 3,6 миллиарда долларов;
- в Узбекистан на 36 процентов — до 2,6 миллиарда долларов.
По данным ведомства, стоимость казахстанского экспорта за девять месяцев 2022 года (63,8 миллиарда долларов) превысила годовые объёмы поставок предыдущих семи лет. В годовом объёме в последний раз больше было в 2014 году (79,5 миллиарда долларов).
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