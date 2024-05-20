Внесены изменения в соглашение о транспортировке российской нефти через территорию Казахстана

Главой государства подписан Закон "О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области транспортировки российской нефти через территорию Республики Казахстан в Китайскую Народную Республику от 24 декабря 2013 года", передаёт BaigeNews.kz.

Текст Закона публикуется в печати.