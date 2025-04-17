Комитет управления земельными ресурсами сообщил о внесении изменений в порядок предоставления земельных участков, передаёт BaigeNews.kz.

Соответствующие поправки коснулись Приказа Министра сельского хозяйства от 1 октября 2020 года №301 "Об утверждении Правил предоставления земельных участков".

Наибольшие изменения затронули Приложение 17, где уточняется порядок предоставления земель из фонда городов республиканского значения, столицы, а также городов областного и районного значения. В частности, в документе теперь более чётко регламентированы процедуры оформления долей в общей долевой собственности или в общем долевом землепользовании.

Как отмечают в Комитете, нововведения направлены на решение актуальных проблем, с которыми сталкиваются граждане и юридические лица при оформлении прав на землю при участии в долевой собственности. Изменения также позволят оптимизировать процессы и подготовить их к дальнейшей цифровизации, что повысит прозрачность и упростит административные процедуры.

В настоящее время проект приказа проходит государственную регистрацию. После завершения всех процедур и официального опубликования документ вступит в силу по истечении 10 календарных дней.

Комитет продолжает работу по совершенствованию государственных услуг в сфере земельных отношений и созданию более удобных условий для граждан и бизнеса.