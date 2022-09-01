Внеплановую проверку начали на Атырауском НПЗ

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Экологи после многочисленных жалоб жителей на запах нефтепродуктов и сероводорода, появляющихся под утро во многих микрорайонах города, начали внеплановую проверку на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

"Наши сотрудники в настоящее время находятся на предприятии. Кроме того, лаборатория проводит мониторинг атмосферного воздуха по направлениям ветра. Сейчас ветер юго-западный, со стороны завода", – сообщил руководитель департамента экологии Атырауской области Алибек Бекмухаметов.

Ранее Атырауский НПЗ оштрафовали на пять миллионов тенге.