Внедрить в 2025 году "социальный кошелёк" поручил Президент

Президент Казахстана в своём Послании поручил Правительству с начала следующего года внедрить механизм "социального кошелька", передаёт корреспондент BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"Государство последовательно наращивает социальные расходы с учетом необходимости поддержки уязвимых категорий граждан. Сейчас более половины государственного бюджета идет на социальную сферу. Для поддержки семей с детьми увеличен срок выплаты пособий по уходу за ребенком с одного до полутора лет", - сказал Токаев.

С начала текущего года введены спецвыплаты для лиц, занятых на работе с вредными условиями труда. Стартовал масштабный проект "Нацфонд – детям", в рамках которого более 300 млрд тенге из доходов Национального фонда были распределены на счета 7 млн детей.