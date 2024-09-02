Внедрить в 2025 году "социальный кошелёк" поручил Президент
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Президент Казахстана в своём Послании поручил Правительству с начала следующего года внедрить механизм "социального кошелька", передаёт корреспондент BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
"Государство последовательно наращивает социальные расходы с учетом необходимости поддержки уязвимых категорий граждан. Сейчас более половины государственного бюджета идет на социальную сферу. Для поддержки семей с детьми увеличен срок выплаты пособий по уходу за ребенком с одного до полутора лет", - сказал Токаев.
С начала текущего года введены спецвыплаты для лиц, занятых на работе с вредными условиями труда. Стартовал масштабный проект "Нацфонд – детям", в рамках которого более 300 млрд тенге из доходов Национального фонда были распределены на счета 7 млн детей.
"Однако следует признать, что сейчас меры поддержки предоставляются без учета реальных доходов граждан. Нередко их получают состоятельные семьи, вовсе не нуждающиеся в такой помощи. Нужно усовершенствовать инструменты поддержки населения с учетом данного аспекта. Поручаю Правительству с начала следующего года внедрить механизм "социального кошелька", - сказал Глава государства.