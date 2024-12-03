Внедрить систему въезда только на электрокарах планируют в курорте Боровое
Власти региона изучают опыт ВСК "Медеу".
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов рассказал о текущих проблемах и перспективах развития курорта Боровое. В рамках масштабной программы до 2029 года на развитие курорта планируется выделить более 160 миллиардов тенге, передает BaigeNews.kz.
Одним из ключевых направлений является улучшение инфраструктуры, включая строительство общественных туалетов, парковок и создание условий для передвижения на электромобилях. Также в планах — ограничение въезда традиционного транспорта.
"Мы сейчас изучаем опыт ВСК "Медеу", чтобы тоже ограничить въезд традиционного транспорта. Но для этого должны быть нормальные автостоянки, которые будут сооружены", - сообщил Ахметжанов.
Особое внимание уделено перезагруженности курорта в высокий сезон. С июня по сентябрь наблюдается существенная нагрузка на инфраструктуру, что вызывает проблемы с размещением и обслуживанием туристов.
"В связи с этим рассматривается возможность активизации зимнего туризма и развитие окрестных территорий, таких как Катарколь и Чебачье озеро. Мы также распределяем виды активного туризма — мото- и водных видов спорта", - пояснил Марат Ахметжанов.
Также предусмотрены меры для улучшения качества интернета и доступа к современным услугам связи, что станет важной составляющей в создании комфортных условий для отдыхающих.
Ранее Токаеву сообщили о мерах по повышению туристского потенциала Казахстана.
Самое читаемое
- Жестокое убийство пенсионеров раскрыла полиция в Алматы
- Положила пятимесячную дочь на снег: нерадивую мать выявили благодаря видео
- Погода на декабрь: 35-градусные морозы ударят в некоторых областях Казахстана
- Поднимется ли курс доллара до 600 тенге – ответ министра нацэкономики
- 69-летняя женщина пыталась выброситься из окна в Усть-Каменогорске