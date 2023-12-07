Внедрение стандартов ОЭСР поможет доступу казахстанских компаний к мировым рынкам капитала — Галымжан Койшыбаев
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Вопросы повышения эффективности корпоративного управления в Казахстане обсудили на форуме "Корпоративное управление – новые вызовы", прошедшем в Астане, передаёт BaigeNews.kz.
Заместитель премьер-министра – руководитель аппарата правительства РК Галымжан Койшыбаев сообщил, что Казахстан планирует присоединиться к руководящим принципам ОЭСР по корпоративному управлению государственными компаниями.
В этом году Советом ОЭСР на уровне профильных министров приняты, а затем одобрены лидерами "Группы двадцати" обновлённые принципы корпоративного управления.
"Имплементация рекомендаций и внедрение стандартов ОЭСР в практику корпоративного управления будет содействовать доступу казахстанских компаний к мировым рынкам капитала", — добавил Галымжан Койшыбаев.
Он подчеркнул, что эффективный стратегический и транспарентный менеджмент является ключевым элементом обеспечения устойчивого развития компаний в долгосрочном периоде, поэтому правительство Казахстана придаёт особое значение внедрению передовых практик в процессе корпоративного управления.
В работе форума приняли участие ведущие международные эксперты, представители госорганов, руководители национальных компаний и холдингов, финансовых структур.
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