Внедрение стандартов ОЭСР поможет доступу казахстанских компаний к мировым рынкам капитала — Галымжан Койшыбаев

Вопросы повышения эффективности корпоративного управления в Казахстане обсудили на форуме "Корпоративное управление – новые вызовы", прошедшем в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

Заместитель премьер-министра – руководитель аппарата правительства РК Галымжан Койшыбаев сообщил, что Казахстан планирует присоединиться к руководящим принципам ОЭСР по корпоративному управлению государственными компаниями.

В этом году Советом ОЭСР на уровне профильных министров приняты, а затем одобрены лидерами "Группы двадцати" обновлённые принципы корпоративного управления.

"Имплементация рекомендаций и внедрение стандартов ОЭСР в практику корпоративного управления будет содействовать доступу казахстанских компаний к мировым рынкам капитала", — добавил Галымжан Койшыбаев.

Он подчеркнул, что эффективный стратегический и транспарентный менеджмент является ключевым элементом обеспечения устойчивого развития компаний в долгосрочном периоде, поэтому правительство Казахстана придаёт особое значение внедрению передовых практик в процессе корпоративного управления.

В работе форума приняли участие ведущие международные эксперты, представители госорганов, руководители национальных компаний и холдингов, финансовых структур.