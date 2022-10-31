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Внедрение спецправа: Станут ли качественнее услуги "Казахтелекома"
С 1 июля в силу вступили нормы, регламентирующие понятие института специального права. О том, что такое специальное право, в каких случаях оно вводится, какие преимущества и ограничения получают субъекты рынка, рассказал гость проекта "2022" на площадке BaigeNews.kz.
Главный консультант Управления по регулированию госмонополии и специального права АЗРК Нуржан Абильгазин объяснил, для чего создавался институт специального права.
"Нами проведён анализ, в ходе которого установлен ряд субъектов рынка, которым необоснованно на уровне закона были предоставлены исключительные права, либо преимущественные права, и которые до сегодняшнего дня ничем не регулировались. То есть их ценовая политика не регулировалась, что приводило к таким последствиям, что субъект этого рынка работал некачественно, цены на услуги были завышены. Это могло привести ещё и к коррупционным рискам", - сказал он.
11 октября приказом председателя Агентства по защите и развитию конкуренции утвержден реестр специального права. В список включены 17 субъектов специального права, которые имеют операторские услуги в разных отраслях экономики, такие как АО "Казпочта", АО "Казавиаспас" и АО "Казахтелеком".
"Казахтелеком" - естественный монополист. Он обладает таким материально-техническим оснащением, что естественным образом оказался монополистом. Но с учётом того, что он сейчас под контролем государства, мы надеемся, что теперь качество услуг и предоставляемых товаров возрастёт в разы", - отметил гость проекта.
По словам Нуржана Абильгазина, теперь будут регулироваться цены.
"Функция оператора прослеживаемости маркировки товаров будет регулироваться нами. Он является субъектом естественной монополии, он оператор связи. Ограничивая его, мы ограничиваем весь рынок", - сказал Абильгазин.
Полный выпуск можно посмотреть на YouTube-канале BaigeNews.kz.
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