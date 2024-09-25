Внедорожник вpезался в детскую площадку в Жанаозене
Сегодня, 19:18
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Сегодня, 19:18Сегодня, 19:18
77Фото: instagram.com/zhanaozen_online
Автомобиль врезался конструкции детской площадки в Жанаозене. Инцидент прокомментировали в департаменте полиции Мангистауской области, передаёт BaigeNews.kz.
Кадры с места происшествия появились в Сети.
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В полиции пояснили, что инцидент произошёл в микрорайоне "Шугыла". Обошлось без пострадавших. Водитель Toyota Prado привлечён к административной ответственности.
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