  • 25 Сентября, 19:46
  • BAIGENEWS

Внедорожник вpезался в детскую площадку в Жанаозене

Сегодня, 19:18
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instagram.com/zhanaozen_online Сегодня, 19:18
Сегодня, 19:18
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Фото: instagram.com/zhanaozen_online

Автомобиль врезался конструкции детской площадки в Жанаозене. Инцидент прокомментировали в департаменте полиции Мангистауской области, передаёт BaigeNews.kz.

Кадры с места происшествия появились в Сети. 

 
 
 
 
 
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Публикация от Жаңаөзен (@zhanaozen_online)

В полиции пояснили, что инцидент произошёл в микрорайоне "Шугыла". Обошлось без пострадавших. Водитель Toyota Prado привлечён к административной ответственности.

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