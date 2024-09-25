Внедорожник вpезался в детскую площадку в Жанаозене

Автомобиль врезался конструкции детской площадки в Жанаозене. Инцидент прокомментировали в департаменте полиции Мангистауской области, передаёт BaigeNews.kz.

Кадры с места происшествия появились в Сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Жаңаөзен (@zhanaozen_online)

В полиции пояснили, что инцидент произошёл в микрорайоне "Шугыла". Обошлось без пострадавших. Водитель Toyota Prado привлечён к административной ответственности.