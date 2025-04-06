Внедорожник унесло течением в Акмолинской области: водитель погиб
Он пытался пересечь глубокий перелив через трассу, но ушёл под воду.
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В Акмолинской области внедорожник унесло течением с подтопленного участка трассы. Водитель пытался пересечь глубокий перелив, но ушёл под воду. Видео с места ЧП появилось в сети, передаёт BaigeNews.kz.
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Как пояснили в пресс-службе ДП региона, трагедия случилась на 963-м километре автодороги "Астана - Атбасар - Жаксы - Рузаевка - Сарыколь - Костанай - граница РФ".
"Несмотря на выставленный пост полиции и введенные ограничения из-за затопления дороги, водитель нарушил запрет и попытался объехать закрытый участок. Во время пересечения затопленного участка автомобиль был унесен течением и скрылся под водой. В машине находились три человека. Два пассажира были спасены благодаря оперативным действиям патрульных полицейских и спасателей. На текущий момент им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Тело водителя было найдено в ночью, в 2:30", — говорится в сообщении.