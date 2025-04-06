В Акмолинской области внедорожник унесло течением с подтопленного участка трассы. Водитель пытался пересечь глубокий перелив, но ушёл под воду. Видео с места ЧП появилось в сети, передаёт BaigeNews.kz.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nayza Kokshe (@nayzakokshe)

Как пояснили в пресс-службе ДП региона, трагедия случилась на 963-м километре автодороги "Астана - Атбасар - Жаксы - Рузаевка - Сарыколь - Костанай - граница РФ".