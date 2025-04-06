В области Улытау внедорожник застрял в грязевой массе и не мог выбраться на протяжении суток. После длительных попыток освободить автомобиль, пассажиры обратились за помощью к спасателям, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Спасатели МЧС, используя автомобиль высокой проходимости, успешно отбуксировали застрявший внедорожник на очищенный участок дороги. В салоне находились три человека, которые продолжили путь самостоятельно. Медицинская помощь никому не потребовалась.

Напоминаем, что в случае чрезвычайной ситуации необходимо обращаться по номеру 112.