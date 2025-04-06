  • 6 Апреля, 20:57
  • BAIGENEWS

Внедорожник с пассажирами на сутки застрял в грязи в Улытау

На помощь пришли спасатели.

Сегодня, 20:14
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 20:14
Сегодня, 20:14
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Фото: МЧС РК

В области Улытау внедорожник застрял в грязевой массе и не мог выбраться на протяжении суток. После длительных попыток освободить автомобиль, пассажиры обратились за помощью к спасателям, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Спасатели МЧС, используя автомобиль высокой проходимости, успешно отбуксировали застрявший внедорожник на очищенный участок дороги. В салоне находились три человека, которые продолжили путь самостоятельно. Медицинская помощь никому не потребовалась.

Напоминаем, что в случае чрезвычайной ситуации необходимо обращаться по номеру 112.

Видео: МЧС РК

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