Внедорожник и грузовик столкнулись на трассе в Талдыкоргане

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

При выезде из Талдыкоргана, на 273 километре трассы Алматы-Оскемен, произошло ДТП: столкнулись внедорожник и грузовик, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

"Предварительно установлено, что 69-летний водитель УАЗ Patriot проигнорировал знак "Уступи дорогу" и допустил столкновение с грузовым JAC. В салоне внедорожника находились пять человек, четверо из которых с различными травмами были госпитализированы. Расследование дорожной аварии проводится по статье 345 УК РК", — сообщили в полиции.

Автомашина направлена на спецстоянку. По факту назначены необходимые экспертизы.