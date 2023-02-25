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  • Внедорожник и грузовик столкнулись на трассе в Талдыкоргане
t.me/POLICE_of_KZ Сегодня, 12:04
139
Сегодня, 12:04
139
Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Внедорожник и грузовик столкнулись на трассе в Талдыкоргане

При выезде из Талдыкоргана, на 273 километре трассы Алматы-Оскемен, произошло ДТП: столкнулись внедорожник и грузовик, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

"Предварительно установлено, что 69-летний водитель УАЗ Patriot проигнорировал знак "Уступи дорогу" и допустил столкновение с грузовым JAC.  В салоне внедорожника находились пять человек, четверо из которых с различными травмами были госпитализированы. Расследование дорожной аварии проводится по статье 345 УК РК", — сообщили в полиции. 

Автомашина направлена на спецстоянку. По факту назначены необходимые экспертизы.

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#дтп
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:04
139
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