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  • Вместо цветов подарил машину: певец The Limba удивил супругу на 8 марта
скриншот с видео Сегодня, 21:39
313
Сегодня, 21:39
313
Фото: скриншот с видео

Вместо цветов подарил машину: певец The Limba удивил супругу на 8 марта

Популярный казахстанский исполнитель The Limba показал на своей странице в Instagram, как он поздравляет жену с 8 марта,  передаёт BaigeNews.kz


Сначала певец опубликовал в видео в сторис. В кадре — грустная супруга обижается на него за то, что "проигнорировал женский праздник" и не подарил даже цветов.

"У жены депрессия", — подписал видео музыкант.

Следом он опубликовал видео о том, как реабилитировался в глазах любимой. Он заявал ей глаза и отвёл к завязанной бантом шикарной белой машине. Девушка плакала от счастья, увидев сюрприз.

 
 
 
 
 
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Публикация от The Limba (@thelimba)

Напомним, недавно популярный казахстанский исполнитель The Limba официально женился на топ-кондитере и основателе самой большой кондитерской онлайн-школы в России и СНГ Полине Филимоновой. Ещё в январе артист опубликовал помолвочное кольцо стоимостью 300 тысяч долларов США, дав понять, что его сердце занято. 

 

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#машина #подарок #8 марта
BaigeNews.kz
Сегодня, 21:39
313
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