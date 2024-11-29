На месте бывшего мусорного полигона в Шымкенте построят экопарк

Мусорный полигон, который расположился между двумя крупными жилыми массивами в Шымкенте, долгие годы создавал неудобства для местных жителей. В ответ на многочисленные жалобы граждан в местном акимате решили рекультивировать полигон и превратить свалку в большой парк, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Как рассказывает руководитель проекта Жандос Алтыбай, зелёная зона раскинется на внушительной территории в 28 гектаров. Проект можно сделать по-настоящему уникальным.

"Представьте: тихое искусственное озеро с уютным пирсом, каскадные ручьи, извивающиеся словно живые, символизируя непрерывное течение времени. В вечернее время мягкие световые инсталляции добавят парку загадочного очарования, а орнаментальные тени на земле напомнят о нашей культуре и корнях. С моста открывается вид на уютные террасированные сады, амфитеатр для мероприятий под открытым небом, "ветровую тропу", смотровую площадку на холмах, зелёные лужайки и даже целый сад тюльпанов. Современные и безопасные игровые зоны для детей и спортивные площадки для активных людей", – описывает будущий парк руководитель проекта Жандос Алтыбай.

По его словам, этот парк – способ показать, как природа и современность могут жить в гармонии. В нём планируют сохранить натуральность окружающей среды, дополнив её злаками, дикими цветами и разнотравьем. Пешеходные дорожки, говорит Жандос Алтыбай, будут выглядеть так, словно их создало само время, будто шаги тысяч людей протоптали их среди зелени. Это пространство будет не только радовать глаз, но и давать ощущение связи с природой.

"Мы понимаем, насколько важно бережное отношение к природе. Все этапы строительства будут проходить с учётом экологических факторов: мы используем только экологически безопасные материалы, защищаем уже существующую растительность и тщательно планируем каждый шаг, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду. Более того, вмешательство в существующий ландшафт минимально. Проект направлен на улучшение экологии и устойчивое развитие района", – говорит руководитель проекта.

Уже в следующем году проект будет воплощён в жизнь. Сейчас ведутся подготовительные работы параллельно с изысканиями и разработкой проекта. В этом году планируется активная реализация и закладка основного "скелета" экопарка.

"Этот парк – это не просто место отдыха, это новая экосистема, которая оживит окружающий район. Мы создадим благоприятные условия для растений и животных, чтобы сохранить и приумножить биоразнообразие. Все типы насаждений – от крупных деревьев до ароматных цветников и водных растений – станут настоящим магнитом для насекомых и птиц.

Система полива позволит увеличить приживаемость и активизирует рост растений. Зелёные насаждения помогут очищать воздух, водоёмы, стабилизировать климат, а тишина и спокойствие природы наполнят посетителей энергией и вдохновением.

"Мы хотим, чтобы каждый уголок парка дарил радость и возможность отдохнуть. Для активных жителей будут спортивные площадки, вело- и беговая дорожки, лестницы здоровья и дикие тропы, а для тех, кто ищет тишины – уютные зоны с беседками и скамьями, где можно спрятаться от суеты и наслаждаться природой. Смогут отдохнуть и те, кто захочет просто полюбоваться видами со смотровой площадки. Мы верим, что парк станет местом, куда люди будут возвращаться снова и снова", – говорит руководитель проекта Жандос Алтыбай.

По его словам, невероятной красоты арка, орнаментальные тени, символика воды, ветровая тропа и сад тюльпанов сделают этот экопарк непохожим ни на один другой. Это место станет отражением Шымкента – тёплого, гостеприимного и вдохновляющего.

Как рассказали в управлении развития комфортной городской среды Шымкента, в настоящее время за счёт инвистиций частных предпринимателей, возводится шесть крупных скверов в пяти районах города. Кроме того, сами районные акиматы возводят скверы поменьше. До конца года планируется открыть 24 сквера. Надо отметить, что большая часть из них будет построена за спонсорские деньги.

"Наша цель – создать комфортную среду для жителей и гостей Шымкента. Сформировать микроклимат. В этом году введён в эксплуатацию парк "Шымкент сити" на территории 7000 квадратных метров. Он включает в себя искусственное озеро, амфитеатр, спортивные площадки. Ещё один парк на территории в 2,5 тысячи квадратных метров открыт в микрорайоне "Сауле". Кроме того, появился сквер журналистов, аллея матери и реконструирована зона отдыха "Озеро". Модернизирована велодорожка и пешеходная зона на территории бывшей детской железной дороги", – говорит Адхам Омирзак, руководитель отдела благоустройства управления развития садоводства развития комфортной городской среды Шымкента.

По словам экологов, чтобы парки стали действительно уникальными и привлекали посетителей, нужно приложить немало усилий. В первую очередь, привлекать для их разработки известных профессиональных урбанистов.

"Нам много чего не хватает,. Уровень культуры и умение наших архитекторов делать правильные проекты на очень низком уровне. Даже Москва часто обращается к европейским урбанистам, которые рисуют крутые проекты. Необходимо привлекать лучших специалистов в области урбанистики. Нужно правильно делать общественные пространства, такие как парки и скверы, они должны быть комфортные. В них должно быть правильное расположение инфраструктуры, ансамбль растений, малые архитектурные формы. Это всё вкупе должно гармонировать. К сожалению, в Казахстане таких парков, которые можно будет привести в пример, мало. Парки должны создавать вау-эффект и привлекать туристов, в том числе и из других стран", – говорит эколог Тимур Елеусизов.

Станет ли шымкентский экопарк местом притяжения посетителей, и будет ли популярен у иностранцев, которые посещают мегаполис как туристы, станет известно уже в будущем году, когда парк сдадут в эксплуатацию.