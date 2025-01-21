При координации прокуратуры города Алматы Департаментом полиции завершено расследование уголовного дела, начатого по коллективному обращению граждан в отношении руководителей одной из фирм, передаёт BaigeNews.kz.

"Установлено, что руководство компании, не имея разрешительных документов на строительство жилых комплексов и права на привлечение средств дольщиков, в период с 2022 по 2023 годы под предлогом реализации квартир в трех жилых комплексах обманным путем похитило денежные средства граждан", - говорится в сообщении прокуратуры.

К слову, потерпевшими по данному делу признаны 312 человек, а общий ущерб превысил 2,5 млрд тенге. Четыре руководителя товарищества с ограниченной ответственностью задержаны и на данный момент находятся под стражей.



В рамках расследования обеспечено восстановление прав потерпевших, а уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.



Прокуратура города Алматы напоминает гражданам о необходимости тщательно проверять строительные компании перед заключением договоров и вносить средства только на основании официальных документов.