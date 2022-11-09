"Вместо букета цветов женщинам будем дарить пучок укропа" - депутат о росте цен на продукты

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Депутат Мажилиса Аманжан Жамалов раскритиковал действия правительства, которое, по его словам, не смогло остановить рост цен на продовольствие в стране. Он заявил, что Национальный банк и правительство применяют не эффективные инструменты.

"Ни один товар не подешевел. В то же время продовольственная инфляция за последние 10 месяцев превысила 23%. Подорожала даже зелень. Скоро вместо букета цветов, женщинам будем дарить пучок укропа или петрушки. И это похоже не предел. Национальный банк и правительство все время топчутся вокруг двух неработающих инструментов сдерживания цен: базовой ставке и "оборотной схеме", - написал Жамалов в своем запросе на имя премьер-министра.

По его словам, после того, как Нацбанк повысил базовую ставку до 16%, это автоматически повлекло за собой рост ставок по кредитам, и они стали еще более недоступными для бизнеса. Бюджет теперь нагружается дорогими займами.

"В 2023 году на обслуживание госдолга запланировано рекордные за всю историю Казахстана 1,8 триллиона тенге. А банки комфортно будут размещать свою многотриллионную ликвидность в ноты Нацбанка и зарабатывать 16% годовых. Как и те, у кого есть депозиты. Речь не о простых гражданах, а об обеспеченных людях. Проще говоря, богатые богатеют, а бедные будут продолжать беднеть из-за роста цен. При этом, в своих пресс-релизах Национальный банк сообщает, что эффект от этого повышения будет проявляться с лагом в 1-2 года. Фактически признает, что в ближайшие 2 года, повышение базовой ставки не повлияет на снижение текущей инфляции", - сообщил мажилисмен.

В своем депутатском запросе он затронул и и "оборотную схему", на которую из бюджета потратили 86,1 миллиарда тенге, и также планируется дополнительно выделить еще 14,9 миллиарда тенге.

"Хочу напомнить, что еще в июле этого года глава государства подверг сомнению эффективность "оборотной схемы". Цитирую: "Логичнее было бы кредитовать не торговые сети, а напрямую производителей". Но оборотная схема продолжает работать, как ни в чем не бывало. Никаких новых решений мы не видим. И поручение президента по-сути не выполняется. Таким образом, Национальный банк и правительство для сдерживания инфляции делают то же, что и всегда, но надеются на лучший результат. Хотя давно уже понятно, что чуда не будет", - сказал Аманжол Жамалов.

Народный избранник заявил, что что основная проблема в борьбе с инфляцией - это отсутствие совместной, просчитанной, согласованной политики между Национальным банком и правительством. По его словам, каждый из них решает проблему сам по себе.

"Считаю, что в этой ситуации необходимо следующее. Во-первых, Национальному банку нужно наконец понять, для развития собственного производства и реального сектора нужны инвестиции и доступное кредитование. Под 16% никто кредитоваться не будет. Нужна умная денежно-кредитная политика, которая направит денежные потоки на развитие внутреннего производства. Пока же она работает только в пользу банков и держателей крупных депозитов. Во-вторых, необходимо пересмотреть политику импортных поставок. Следует постоянно искать новые выгодные варианты для импорта в рамках ЕАЭС и Центральной Азии. Необходимо в полной мере, опираясь на достижения дипломатических инициатив нашего президента и его международный авторитет, использовать географическое преимущество Казахстана", - сказал депутат Мажилиса.

Он отметил, что вместо того, чтобы тратить деньги на торговые сети, необходимо навести порядок в товарных наценках и логистических цепочках. А также рассмотреть возможность дополнительной индексации социальных пособий казахстанцев исходя из текущего уровня инфляции.