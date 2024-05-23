Вместо 19 детей водитель вёз 40 в детский сад в Туркестанской области

Прокуратурой города Туркестан совместно с полицией проведены профилактические и рейдовые мероприятия в сфере защиты прав детей и обеспечения их безопасной транспортировки, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

"16 мая текущего года в ходе указанных мероприятий выявлены нарушения при перевозке воспитанников 2-х частных детских садов. Так, при допустимой норме 19 пассажиров водитель одновременно перевозил 40 детей, т.е. в два раза выше нормы и без соблюдения требований безопасности", - говорится в сообщении.

Выявлены другие аналогичные нарушения и в отношении водителей приняты меры административной ответственности, транспортные средства водворены на стоянку.

В целях недопущения подобных нарушений и защиты прав детей работа в данном направлении будет продолжена.