Вместо 19 детей водитель вёз 40 в детский сад в Туркестанской области
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Прокуратурой города Туркестан совместно с полицией проведены профилактические и рейдовые мероприятия в сфере защиты прав детей и обеспечения их безопасной транспортировки, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.
"16 мая текущего года в ходе указанных мероприятий выявлены нарушения при перевозке воспитанников 2-х частных детских садов. Так, при допустимой норме 19 пассажиров водитель одновременно перевозил 40 детей, т.е. в два раза выше нормы и без соблюдения требований безопасности", - говорится в сообщении.
Выявлены другие аналогичные нарушения и в отношении водителей приняты меры административной ответственности, транспортные средства водворены на стоянку.
В целях недопущения подобных нарушений и защиты прав детей работа в данном направлении будет продолжена.
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