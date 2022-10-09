Влюбился в кухню: Джоковичу предложили открыть казахский ресторан в Европе

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Сербский теннисист, седьмая ракетка мира Новак Джокович на церемонии награждения ATP 500 Astana Open, ответил на вопрос сосперника о своём хобби — вкусной и здоровой еде, передаёт BaigeNews.kz.

После финальной игры, где скрестили ракетки серб Джокович и грек Стефанос Циципас, последний поинтересовался у победителя турнира, не хочет ли он открыть ещё один свой фирменный ресторан.

"Я влюбился в людей и в кухню. Близок к тому, чтобы открыть казахский ресторан где-нибудь в Европе. Не знаю, захочет ли Новак. У тебя много хороших идей в том, что касается ресторанов", — сказал Циципас сопернику.

Новак Джокович предложение опонента оценил и даже обещал подумать, однако признался, что ему больше нравится угощаться в ресторане, чем им управлять.

"У меня есть в этом деле небольшой опыт, но ведь ходить в ресторан намного приятнее, чем им управлять (смеется). Как бы мне ни нравилась казахская кухня, но лучше просто поискать такой ресторан", — признался Джокович.

Отметим, звезда мирового тенниса Новак Джокович известен не только спортивными победами, но и фирменным рестораном в Белграде, веганским кафе в Монако и другими проектами.

Напомним, сербский теннисист Новак Джокович стал чемпионом турнира категории ATP-500 в Астане, обыграв шестую ракетку мира - грека Стефаноса Циципаса со счётом 6:3, 6:4.