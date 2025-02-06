Сельское хозяйство Казахстана сталкивается с серьезными проблемами из-за неэффективного использования бюджетных средств, нехватки инфраструктуры для переработки продукции и слабой поддержки фермеров. В своем депутатском запросе этот вопрос поднял сенатор Закиржан Кузиев, передаёт BaigeNews.kz.

"В рамках реализации Послания Главы Государства народу Казахстана Аграрным комитетом сената проведена встреча с руководителями заинтересованных государственных органов по вопросам создания и функционирования центров для обучения граждан возделыванию разных сельскохозяйственных культур. Одним из примеров реализации данной инициативы стал проект “Агро Сауат” в Меркенском районе Жамбылской области", - отметил сенатор.

Дополнительной проблемой является недостаточная координация между государственными органами и различными проектами, что приводит к неэффективному использованию средств и ресурсов.

По словам сенатора, такие программы как "Бастау-Бизнес", не показали должных результатов, несмотря на значительные вложения в размере более 12 млрд тенге за последние годы. Это указывает на необходимость комплексного подхода и более строгого контроля за реализацией аграрных инициатив.