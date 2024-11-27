Влияние перевода времени на казахстанцев Минздрав будет изучать три года

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек прокомментировал исчезнование опросника eGov о смене времени, передает BaigeNews.kz. По словам министра, изначально ставилась цель, чтобы в нем приняло участие около 200 тысяч человек. Этот показатель был достигнут.

"Исследование не останавливалось, это один из компонентов комплексного исследования. Далее будет определяться влияние на здоровье казахстанцев. Все это объединим, и в рамках исследования будем определять. Мы ставили требование опросить 200 тысяч. Мы этого показателя достигли", - сказал в кулуарах мажилиса министр.

Он также добавил, что итоги опросника будут озвучены после завершения исследования.

"В этом году проведем конкурсные процедуры, в следующем году начнем. По сути средства выделяются на три года, но мы постараемся завершить раньше"-заключил министр.

Ранее сообщалось, что более 100 млн тенге потратят в Казахстане на исследование о влиянии единого часового пояса.