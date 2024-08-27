Влияние на окружающую среду отсутствует - эксперт об АЭС в Китае

Вице-президент Китайской национальной ядерной корпорации Чао Ган, принимающий участие в международной выставке ядерных технологий KazAtomExpo, прокомментировал вопросы безопасности АЭС. Он отметил, что современные станции обладают минимальными рисками, передаёт BaigeNews.kz.

"Зачастую риски связаны с тем, как перерабатываются ядерные отходы, что с ними дальше происходит и какое влияние происходит на окружающую среду. В Китае, могу с уверенностью сказать, что влияние на окружающую среду отсутствует, потому что в течение нескольких десятилетий проводились испытания с малым, средним и высоким воздействием, и на данный момент такого влияния не наблюдается", - сказал Чао.

Он подчеркнул, что китайская сторона готова оказывать всестороннюю поддержку Казахстану в развитии ядерной энергетики. Чао Ган сообщил, что в Китае 57 действующих АЭС, при этом 47 находятся на этапе строительства.