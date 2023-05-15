Влияние медиа на семейные ценности обсудили в Астане

Фото: BaigeNews.kz/Зарина Козова

Представители государственных органов, международных организаций, научно-академической среды, медиа-сферы и экспертного сообщества приняли участие в круглом столе "Медиа этика и семейные ценности", посвященном Международному дню семьи. Организатором мероприятия выступило Министерство информации и общественного развития Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

На встрече обсуждали вопросы профилактики семейно-бытового насилия, в том числе с использованием современных средств массовой коммуникации, а также продвижение духовно-нравственных и семейных ценностей через СМИ.

Открывая мероприятие вице-министр информации и общественного развития Евгений Кочетов отметил важность обсуждаемых тем.

“Это одно из актуальных направлений. И нам бы хотелось рассмотреть рекомендации предыдущего круглого стола, который был посвящен этической составляющей СМИ в освещении вопросов прав детей", - сказал он.

Важность темы безопасности детей, семейных ценностей поднял в выступлении и генеральный директор телеканала Atameken Business Арман Шураев.

Фото:BaigeNews.kz/Зарина Козова

Как медиаменеджер он затронул тему публикаций в СМИ о самоубийствах.

“Вам, наверняка, известно об эффекте Вертера - когда сенсационная новость об убийстве влечет волну суицидального поведения. К сожалению, так получилось, что Казахстан входит в десятку стран мира по суицидам. В том, числе и среди подростков. Я помню свой опыт работы на телеканале КТК, когда появилось такое страшное явление как "синий кит". В тот период произошло несколько жутких самоубийств. Я запретил редакции публиковать это. Потому что на таких вещах делать рейтинги нельзя. Это мое убеждение", - сказал медиаменеджер.

На мероприятии присутствовали представители МВД. Заместитель председателя Комитета административной полиции Ренат Зулхаиров отметил, что вопросы бытового насилия находятся на особом контроле.

"Вопросы бытового насилия вызывают большой интерес общественности. Зачастую в СМИ выходит информация о большом количестве поступающих обращений. Мы находимся под определённым давлением. Законодательство защищает тайну личной жизни. Есть тайна следствия. Но общественники, блогеры, СМИ требуют личную информацию сразу же с места правонарушения. Когда этой информацией мы обосновано не делимся, нас начинают подозревать в том, что мы хотим кого-то увести от ответственности, прикрыть. Основные мотивы, почему мы не можем сразу делиться результатами расследования, заключаются в принципе следствия – установление истинных мотивов, а уже потом привлечение к уголовной ответственности и нахождение виновного лица", - сказал он.

Зулхаиров также отметил, что больше половины правонарушений в отношении детей совершаются их близкими.