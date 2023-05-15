- Актуальную численность населения Казахстана назвали в Бюро нацстатистики 21:12 53
- Влияние медиа на семейные ценности обсудили в Астане 20:29 192
- Токаев поздравил Эрдогана с победой в первом туре президентских выборов 20:08 257
- Нападение собаки на девочку в Костанайской области: полиция начала расследование 19:39 346
- Токаев провёл заседание Совета безопасности 19:14 315
- Курс доллара значительно вырос на торгах в Казахстане 18:58 454
- Казахстанцы стали призёрами на Балканской олимпиаде 18:36 329
- Под видом саночистки пилили здоровые деревья - тюремный срок грозит подрядчикам в Актобе 18:18 479
- Почти две тысячи электромобилей ездят в Казахстане 17:59 415
- Женщина скончалась после допроса в полиции в Усть-Каменогорске 17:45 702
- Не жечь траву и беречь зайчат призвали в МЧС казахстанцев 17:36 355
- Скончалась параспортсменка Малика Муктарова 17:28 441
- Рекорд Азии и медали привезли казахстанские пара пловцы из Германии 17:27 375
- Токаев отменил празднование своего юбилея 16:56 685
- Токаев: Защита материнства и детства - один из главных приоритетов политики Казахстана 16:47 465
- "Кормушка для высокопоставленных чиновников" - депутат о системе ОСМС 16:45 418
- Щенка с третьего этажа выбросил павлодарец 16:44 352
- Спецслужбам в Казахстане хотят разрешить использовать беспилотники 16:37 393
- Казахстанских блогеров хотят обязать помечать рекламные посты и платить налоги 16:34 617
- Дополнительную защиту обеспечат сообщающим о коррупции сотрудникам в Казахстане 16:28 378
- До 30% может подорожать мясо в Казахстане 16:12 631
- Ерлан Файзуллин возглавил ДП Костанайской области 16:09 550
- Махинации с субсидиями на 800 млн тенге выявили в Жамбылской области 15:43 407
- Домашних тиранов будут выселять из дома - МВД 15:37 587
- Строительство АЭС в Казахстане будет мониторить международное сообщество 15:23 450
- На 50% за год выросли продажи новых авто в Казахстане 15:16 495
- Два авто с оружием заблокировали полицейские в Алматы 14:53 544
- "Массового страха перед Китаем нет" – казахстанский эксперт 14:50 472
- Когда прозвенит последний звонок в казахстанских школах 14:15 525
- Для поступления в колледжи Казахстана сдача экзаменов не потребуется - вице-министр просвещения 14:07 488
- Более 40% выпускников вузов в Казахстане не работают по профессии 13:52 439
- "В Казахстане нет инфраструктуры для электромобилей" — мажилисмен 13:45 445
- "Если я разглашу нюансы уголовного дела, я сяду" — зампред КНБ о январских событиях 13:33 744
- Какую погоду прогнозируют синоптики в ближайшие дни 13:31 361
- Неизвестные украли уникальные камни из Долины шаров в Мангистау 13:20 567
- Стала известна причина гибели курсанта Академии КНБ 12:46 1167
- "Места разобрали за 40 минут" — депутат раскритиковала распределение в спортивные кружки Алматы 12:28 491
- Назначение пособия по инвалидности полностью автоматизировали в Казахстане 12:20 551
- "Уничтожали сведения из базы" - завершилось расследование дела о СпецЦонах 12:19 666
- Казахстан вошёл в топ-10 "спортивно коррумпированных" стран мира 12:15 407
- ЧМ по боксу пройдёт в 2024 году в Астане 11:59 654
- 11 сотрудников КНБ привлекли к уголовной ответственности после январских событий 11:30 589
- Асаубаева выиграла турнир сильнейших шахматисток мира 11:25 816
- В Казахстане разработают инструкции по работе с агрессорами 11:10 462
- Обмеление Бухтарминского водохранилища: есть ли угроза природе и туризму 11:00 475
- Самые популярные среди туристов курорты Казахстана, назвали в Минкульте 10:59 483
- Малообеспеченным казахстанцам компенсируют расходы на оплату комуслуг 10:55 618
- Солисты популярной группы Ninety One станут послами доброй воли ЮНИСЕФ 10:33 500
- Более 1,6 тысячи фактов незаконного взимания налогов на рекламу выявили в стране 10:31 421
- Каждый четвёртый осуждённый за коррупцию в Казахстане работал в органах внутренних дел 10:08 683
- В восемь раз сократилось производство азотных удобрений в Казахстане за год 09:48 487
- Правительство утвердило перечень социально значимых продуктов 09:23 532
- Рыбакина впервые в карьере пробилась в четвёртый круг турнира WTA 1000 в Риме 09:12 609
- Разгромом закончился второй матч Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею 09:04 558
- "Спрос будет жёсткий": Смаилов провёл совещание по ЖКХ, министры получили выговоры и предупреждения 08:38 564
- В Турции может пройти второй тур президентских выборов 07:45 624
- Десятки девушек в свадебных платьях прошлись по Караганде 07:21 701
- Подросток закидал камнями поезд на станции Шамалган 06:28 747
- В Караганде водитель автобуса сошёл с маршрута ради пассажирки 05:54 767
- Забег для семейных пар провели в Актобе 04:39 672
- Туристический сезон официально открыли в Кыргызстане 03:40 669
- Бастовавшие нефтяники попросили взять их обратно на работу 02:31 710
- Новый глава Twitter прокомментировала своё назначение 01:25 655
- В Алматы из-за ветра обрушилась облицовка многоэтажки 00:05 688
- Скончался один из пострадавших при пожаре на Жанажолском ГПЗ 14.05.2023 636
- Футболист "Кайрата" попал в реанимацию после матча с "Актобе" 14.05.2023 744
- Эрдоган лидирует по предварительным данным голосования в Турции 14.05.2023 852
- Чемпионы мира по боксу записали ответ на поздравление Токаева 14.05.2023 683
- Подозреваемый в поджоге авто известного журналиста задержан в Атырауской области 14.05.2023 649
- Coca-Cola извинилась перед алматинцами за уничтожение мурала с ирбисом 14.05.2023 769
- Питбуль разорвал лицо трёхлетней девочке в Костанайской области 14.05.2023 1147
- Токаев поздравил чемпионов мира по боксу 14.05.2023 838
- Нурбек Оралбай стал четвёртым чемпионом мира по боксу в Ташкенте 14.05.2023 1009
- Третье золото ЧМ-2023 по боксу принёс Казахстану Асланбек Шымбергенов 14.05.2023 760
- Дожди, грозы и заморозки обещают казахстанцам в понедельник 14.05.2023 834
- Мотоцикл с пивным двигателем создал умелец в США 14.05.2023 723
- Махмуд Сабырхан добыл для Казахстана второе золото на ЧМ-2023 в Узбекистане 14.05.2023 741
- Эрдоган раздал деньги детям на избирательном участке 14.05.2023 802
- В группе Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею появился единоличный лидер 14.05.2023 684
- В WhatsApp можно будет редактировать уже отправленные сообщения 14.05.2023 776
Влияние медиа на семейные ценности обсудили в Астане
Представители государственных органов, международных организаций, научно-академической среды, медиа-сферы и экспертного сообщества приняли участие в круглом столе "Медиа этика и семейные ценности", посвященном Международному дню семьи. Организатором мероприятия выступило Министерство информации и общественного развития Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.
На встрече обсуждали вопросы профилактики семейно-бытового насилия, в том числе с использованием современных средств массовой коммуникации, а также продвижение духовно-нравственных и семейных ценностей через СМИ.
Открывая мероприятие вице-министр информации и общественного развития Евгений Кочетов отметил важность обсуждаемых тем.
“Это одно из актуальных направлений. И нам бы хотелось рассмотреть рекомендации предыдущего круглого стола, который был посвящен этической составляющей СМИ в освещении вопросов прав детей", - сказал он.
Важность темы безопасности детей, семейных ценностей поднял в выступлении и генеральный директор телеканала Atameken Business Арман Шураев.
Фото:BaigeNews.kz/Зарина Козова
Как медиаменеджер он затронул тему публикаций в СМИ о самоубийствах.
“Вам, наверняка, известно об эффекте Вертера - когда сенсационная новость об убийстве влечет волну суицидального поведения. К сожалению, так получилось, что Казахстан входит в десятку стран мира по суицидам. В том, числе и среди подростков. Я помню свой опыт работы на телеканале КТК, когда появилось такое страшное явление как "синий кит". В тот период произошло несколько жутких самоубийств. Я запретил редакции публиковать это. Потому что на таких вещах делать рейтинги нельзя. Это мое убеждение", - сказал медиаменеджер.
На мероприятии присутствовали представители МВД. Заместитель председателя Комитета административной полиции Ренат Зулхаиров отметил, что вопросы бытового насилия находятся на особом контроле.
"Вопросы бытового насилия вызывают большой интерес общественности. Зачастую в СМИ выходит информация о большом количестве поступающих обращений. Мы находимся под определённым давлением. Законодательство защищает тайну личной жизни. Есть тайна следствия. Но общественники, блогеры, СМИ требуют личную информацию сразу же с места правонарушения. Когда этой информацией мы обосновано не делимся, нас начинают подозревать в том, что мы хотим кого-то увести от ответственности, прикрыть. Основные мотивы, почему мы не можем сразу делиться результатами расследования, заключаются в принципе следствия – установление истинных мотивов, а уже потом привлечение к уголовной ответственности и нахождение виновного лица", - сказал он.
Зулхаиров также отметил, что больше половины правонарушений в отношении детей совершаются их близкими.
"Почему так происходит? У нас недостаточно развита пропаганда моральных ценностей. Учёные давно доказали, что причинами бытового насилия являются и социальная неустроенность, и морально-нравственные устои, наркомания, алкоголизм. В МВД разрабатывается большая концепция, включающая в себя вопросы лечения наркомании, алкоголизма. В ней много информационной составляющей. Это большой комплекс мер, который должен внести свой вклад в профилактику правонарушений", - заключил Ренат Зулхаиров.
-
Trend news
- "Кормушка для высокопоставленных чиновников" - депутат о системе ОСМС 16:45 412
- "Уничтожали сведения из базы" - завершилось расследование дела о СпецЦонах 12:19 664
- Подозреваемый в поджоге авто известного журналиста задержан в Атырауской области 14.05.2023 648
- Бокс жесток: Стивен Батлер прокомментировал своё поражение от Алимханулы 14.05.2023 1872
- Пьяный павлодарец выбросил щенка с третьего этажа 14.05.2023 823
- Канело и Чарло, где вы? — Алимханулы сделал заявление после победы над Батлером 14.05.2023 908
- Алматинка родила девочку в автомобиле 13.05.2023 1143
- Полицейские Экибастуза отговорили мужчину прыгать с крыши 13.05.2023 1074
- Искали её всю ночь: 15-летнюю девочку от прыжка с крыши спасли в Уральске 13.05.2023 1282
- Скриптонит отреагировал на пост о гибели животных близ Павлодара 13.05.2023 1136
- Аблая Мырзахметова арестовали на два месяца 13.05.2023 1262
- Соперник Алимханулы сорвал дуэль взглядов перед боем 13.05.2023 8854
- Конфискованные у бывшего зятя Бакытжана Сагинтаева швейцарские часы выставили на аукцион 12.05.2023 2213
- Родственники подозреваемого в коррупции чиновника от Минздрава устроили митинг в Астане 12.05.2023 1657
- Активы на 760 миллиардов тенге вернули в Казахстан. Среди них драгоценности Кайрата Сатыбалды 12.05.2023 1440
- Сотрудники ДЭР задержали находящегося в международном розыске участника ОПГ 11.05.2023 1519
- Крупный пожар вспыхнул на левом берегу Астаны 11.05.2023 2131
- Штат канцелярии Назарбаева сократили, финансирование урезали – Маулен Ашимбаев 11.05.2023 1565
- "Они могут быть влюблены в своего сутенёра или работодателя" - почему нелегко оказывать помощь жертвам рабства? 11.05.2023 1664
- Антикор сообщил подробности задержания Аблая Мырзахметова 11.05.2023 2324
- Машину журналиста Виктора Сутягина подожгли в Атырау 11.05.2023 1642
- Антикор начал расследование против экс-главы НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова 10.05.2023 1832
- Запретить продажу вейпов в Казахстане снова предлагают депутаты 10.05.2023 1670
- Видео с оригинальным ограблением ювелирного магазина в Степногорске опубликовало МВД 10.05.2023 2274
- Жуткое ЧП в Актюбинской области: двухлетний ребёнок упал в туалет и скончался 10.05.2023 1807
- "Это попытка рейдерского захвата" - лидер партии зелёных "Байтак" опроверг свое исключение 10.05.2023 1859
- Иметь шлем и водительские права обяжут самокатчиков - МВД 10.05.2023 1701
- В наше время диплом не нужен – Сабина Алтынбекова 09.05.2023 21593
- Вооружённые мужчины ограбили микрофинансовую организацию в Караганде 08.05.2023 1756
- Фейковая реклама с фото акима Павлодарской области гуляет по интернету 08.05.2023 2022
- Мальчик с фотографии 18-летней давности разыскал Мадину Садвакасову 08.05.2023 12764
- Новорожденного ребёнка пытались продать в Мангистау 08.05.2023 1659
- В Петропавловске крупный пожар: пламя может уничтожить частный сектор 07.05.2023 2635
- Как при естественных родах: "натуральное" кесарево сечение впервые сделали в Казахстане 07.05.2023 2350
- Россиянин сообщил о бомбе в "Алматы арена" 07.05.2023 2717
- Хакеры взломали камеру видеонаблюдения в квартире казахстанца и напугали ребёнка 07.05.2023 2419
- Димаш Кудайберген получил в подарок турецкий музыкальный инструмент 07.05.2023 9726
- В Астане двухлетняя девочка выпала из окна и осталась жива 07.05.2023 2503
- Полицейского задержали за незаконную охоту в СКО 07.05.2023 2259
- Карусель с детьми упала в российском Оренбурге 06.05.2023 3561
- Погоню за владелицей наркомагазина сняли на видео в Астане 06.05.2023 3138
- Драку пьяных айтишников остановили полицейские в Кокшетау 06.05.2023 2216
- Мужчину с ножом обезвредили в центре Павлодара 06.05.2023 2043
- Нечистоты из школьного туалета сливали в арык, из которого люди берут воду в Туркестанской области 05.05.2023 2085
- Мопедист выстрелил в автобус в Алматы 05.05.2023 2411
- Никакого "мощного китайского нашествия" не будет - Айдос Сарым о безвизе с Китаем 05.05.2023 2610
- Инвесторы теряют интерес к компаниям Казахстана, где нет женщин в руководстве – глава "Самрук-Қазына" 05.05.2023 2161
- Полицейский сломал рёбра пассажиру лоукостера Fly Arystan в Астане 04.05.2023 3069
- 85-летнюю карагандинку подозревают в убийстве сына 04.05.2023 3484
- Дело LRT: сбежавшему экс-замакиму столицы вынесли приговор 03.05.2023 2429
- Американка украла и продала 20 ящиков с человеческими мозгами, руками и головой 03.05.2023 2707
- Экс-депутата маслихата Анну Башинскую исключили из партии Amanat 03.05.2023 2685
- Ребёнок родился с тремя руками в Индии 03.05.2023 3011
- Пропавшего австралийца нашли в животе крокодила-людоеда 03.05.2023 3435
- "Россия арендует у Казахстана земли под военные полигоны за символическую плату" - депутат Егизбаев 03.05.2023 18881
- В Казахстане планировали теракт – арестованы 19 человек 02.05.2023 3742
- Льготное автокредитование станет недоступным для людей с высокими зарплатами – МИИР 02.05.2023 2679
- Легендарная группа "Дос-Мукасан" презентовала новую песню 01.05.2023 2867
- 40-килограммовое свадебное платье удивило пользователей TikTok 01.05.2023 3111
- Курсанта Академии КНБ нашли мёртвым в Алматы 01.05.2023 3019
- Подозреваемый в зверском убийстве женщины и её сына повесился в СИЗО в Актобе 01.05.2023 2630
- Димаш Кудайберген вместе с братом Абильмансуром встретились с фанатами в Ереване 01.05.2023 5746
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана завоевала титул WBC International 01.05.2023 2506
- Тело неизвестной женщины обнаружили на водохранилище в Караганде 30.04.2023 2597
- "Умру ради прохлады гор": Димаш Кудайберген заставил прослезиться армянского зрителя 30.04.2023 14223
- Драку пьяных жителей с полицейскими сняли на видео в Экибастузе 30.04.2023 3017
- Строитель застрял в бетономешалке в Алматинской области 30.04.2023 2568
- Девочку с синдромом Рапунцель прооперировали в Астане 29.04.2023 2722
- Подростки на машине родителей избили сверстников в Актюбинской области 29.04.2023 2778
- Его сердце свободно: Димаш Кудайберген дал интервью в Ереване 29.04.2023 4063
- Музыкант из Нигерии разыскал говорящего по-казахски американца 29.04.2023 4757
- Звала на помощь в ледяной воде: прыгнувшую с моста молодую маму спасли в Павлодаре 29.04.2023 3401
- Нарколабораторию ликвидировали в Алматы 29.04.2023 2753
- Сабина Алтынбекова рассказала, как повысить самооценку 28.04.2023 3450
- Взрыв газа в Жанаозене: скончались ещё двое пострадавших 28.04.2023 3122
- "Кудебаев не собирался возвращаться в Казахстан" - Генпрокуратура о задержании беглого генерала 28.04.2023 4674
- Стали известны зарплаты хоккеистов "Барыса" 28.04.2023 3754
- "Цветную вечеринку" провели в одной из колоний Карагандинской области в честь 1 Мая 28.04.2023 3006
- Фото задержанного Серика Кудебаева появилось в Сети 27.04.2023 8575
- Видео обыска в доме Блиновской: что нашли полицейские 27.04.2023 5013
-
- Токаев поздравил Эрдогана с победой в первом туре президентских выборов 20:08 246
- Токаев провёл заседание Совета безопасности 19:14 311
- Более 500 казахстанцев ежемесячно обращаются в Конституционный Суд 13.05.2023 978
- Токаев подписал Закон, касающийся сотрудничества с Кыргызстаном в расследовании дел 12.05.2023 1119
- Касым-Жомарт Токаев участвует в параде Победы в Москве 09.05.2023 2111
- Токаев посетил Ржевский мемориал Советскому солдату 08.05.2023 1886
- Президент Казахстана возложил цветы к братской могиле подо Ржевом, где похоронен его дядя 08.05.2023 1776
- Токаев возложил цветы к Мемориальному комплексу воинам-казахстанцам под Ржевом 08.05.2023 2008
- Токаев в России посетит братскую могилу, где похоронен его дядя 08.05.2023 2059
- Токаев посетит Китайскую Народную Республику 08.05.2023 1915
- Президент Казахстана возложил цветы к монументу "Отан Ана" 08.05.2023 1786
- Президент присвоил звание "Халық қаһарманы" двум ветеранам ВОВ 08.05.2023 3014
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём защитника Отечества 07.05.2023 1859
- Токаеву показали, во что одевают военнослужащих в Казахстане 05.05.2023 1989
- "Зарплата военных лётчиков увеличится на 60%" - глава государства 05.05.2023 2415
- Президент Казахстана наградил военнослужащих орденами и медалями 05.05.2023 2199
- Необходимо продолжить технологическую модернизацию армии - Токаев 05.05.2023 2394
- Токаев примет участие в праздновании Дня защитника Отечества 05.05.2023 2035
- Токаев проводил Эмомали Рахмона в аэропорту Астаны 04.05.2023 2555
- Туркестан и Худжанд станут городами-побратимами: Токаев и Рахмон подписали ряд соглашений 04.05.2023 2165
- Токаев наградил президента Таджикистана орденом "Алтын Қыран" 04.05.2023 2478
- Дни культуры, товарооборот и Абу Ибн Сина - что обсуждали президенты Казахстана и Таджикистана в Акорде 04.05.2023 2157
- Токаев встретил в аэропорту Астаны президента Таджикистана 03.05.2023 2229
- В Казахстане планировали теракт – арестованы 19 человек 02.05.2023 3742
- Токаев поговорил по телефону с Мирзиёевым после референдума в Узбекистане 01.05.2023 2549
- Меры продовольственной безопасности обсудили в Правительстве РК 29.04.2023 2730
- Токаев подписал закон, касающийся казахстанско-туркменской границы 28.04.2023 3027
- Касым-Жомарт Токаев принял новых заместителей председателя АНК 24.04.2023 3341
- Токаев подписал закон об условиях пребывания в Казахстане Центра по ЧС 24.04.2023 3383
- Назначен замминистра обороны Казахстана 24.04.2023 3821
- ЦОНы Казахстана с 26 апреля временно прекратят оформлять недвижимость 23.04.2023 4292
- Конституционный Суд признал законной норму, разрешающую публиковать в СМИ фото человека без его разрешения 22.04.2023 3686
- Короли, эмиры и президенты поздравили Токаева с Ораза айтом 21.04.2023 3983
- Вопросы противодействия коррупции обсудили в Акорде 20.04.2023 4000
- Президент подписал изменения в Кодекс РК об административных правонарушениях 20.04.2023 4286
- Токаев подписал Социальный кодекс 20.04.2023 4149
- Токаев подписал изменения в закон по вопросам административной реформы в РК 19.04.2023 4066
- Токаеву доложили о мерах по бесперебойному обеспечению рынка ГСМ 18.04.2023 4239
- Токаев принял главу правления агентства "Хабар" 18.04.2023 4521
- Токаев принял акима Алматы и дал ему несколько важных поручений 17.04.2023 4461
- Вышел документальный фильм "Астана — Баку: союз "прикаспийских братьев" 16.04.2023 6027
- Токаев поручил усилить работу по стабилизации цен на продукты 13.04.2023 5092
- Токаев принял в Акорде теннисистку Елену Рыбакину 13.04.2023 5448
- Токаев назначил новых зампредов КНБ 13.04.2023 5484
- Учёные вынуждены довольствоваться низкими зарплатами - президент РК 12.04.2023 6232
- Необходимо убеждать предпринимателей вкладываться в науку - глава государства 12.04.2023 5281
- Мы критически отстаём в наиболее передовых отраслях науки - Токаев 12.04.2023 5164
- Токаев проводит заседание Национального совета по науке и технологиям в Астане 12.04.2023 5365
- Создатель вакцины QazVac возглавила Нацакадемию наук Казахстана 12.04.2023 8676
- Как прошла встреча глав МИД Казахстана и России в Москве 11.04.2023 5743
- Президенты Казахстана и Азербайджана посетили МФЦА "Астана" 10.04.2023 5769
- Президенты Казахстана и Азербайджана торжественно открыли улицу имени Гейдара Алиева в центре Астаны 10.04.2023 5195
- Какие документы подписали по итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев 10.04.2023 5543
- "Мы настроены на нормализацию и по окончании второй карабахской войны" - Алиев поблагодарил Токаева 10.04.2023 4923
- Мы уделили внимание наращиванию сотрудничества в области энергетики – Токаев об итогах встречи с Алиевым 10.04.2023 5176
- Токаев прокомментировал напряжённые отношения Азербайджана и Армении 10.04.2023 5474
- К 100-летию Гейдара Алиева в Казахстане проведут ряд мероприятий 10.04.2023 6279
- Главы МИД Казахстана и России проведут переговоры 10.04.2023 5274
- Ильхам Алиев пригласил Касым-Жомарта Токаева на открытие центра Курмангазы 10.04.2023 5233
- Азербайджан для нас братское и близкое государство - Токаев 10.04.2023 5461
- Глава государства принял президента Азербайджана Ильхама Алиева 10.04.2023 5051
- Казахстан снял запрет на экспорт лука и ввёл квоты на вывоз 08.04.2023 6109
- Спекуляции на АЗС и "придерживание" топлива на нефтебазах обсудили в Правительстве 08.04.2023 4922
- Казахстанцев предупредили об ответственности за несанкционированные митинги 08.04.2023 5502
- "Прикаспийские братья": как развиваются отношения между Казахстаном и Азербайджаном 08.04.2023 6123
- В Акорде провели ауызашар от имени Касым-Жомарта Токаева 07.04.2023 5650
- Токаев поздравил ВОЗ с 75-летием 07.04.2023 5193
- Токаев принял Верховного муфтия Казахстана 06.04.2023 5624
- Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств 06.04.2023 5576
- Спецпредставитель президента Франции передала Токаеву послание от Макрона 06.04.2023 5294
- Меры по повышению эффективности разработки месторождений обсудили в правительстве 06.04.2023 5576
- Токаев подписал закон о цифровизации госуслуг в сфере земельных отношений 05.04.2023 5957
- Антикор возместил ущерб на 108 миллиардов тенге - Токаев 05.04.2023 6434
- Асхат Жумагали возглавил Антикор 05.04.2023 6218
- Казахстан войдёт в число крупнейших поставщиков нефти в мире – Токаев 04.04.2023 5387
- Гани Бейсембаев сохранил должность главы Минпросвещения 04.04.2023 6234
- Саясат Нурбек сохранил должность министра науки и высшего образования 04.04.2023 5761
- Бывший глава "Самрук-Казына" стал министром энергетики Казахстана 04.04.2023 6369
- Болат Акчулаков стал советником президента 04.04.2023 5605
- Министром юстиции РК стал Азамат Ескараев 04.04.2023 5586