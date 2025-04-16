Влияние искусственного интеллекта на журналистику обсудили на форуме в Астане
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Креативный директор CNN International Commercial Иэн Макдональд на Центрально-Азиатском медиафоруме высказался о влиянии искусственного интеллекта на журналистику, передаёт BaigeNews.kz.
Он отметил, что искусственный интеллект позволяет улучшить и повысить эффективность работы.
"Например, как написания каких-то писем или эссе. Но нужна для этого собственная стратегия. Людям всегда нужно создавать что-то новое, но также нужно получать некую помощь, например, со стороны искусственного интеллекта", - сказал американский медиаменеджер.
На вопрос "Будут ли заменены журналисты полностью искусственным интеллектом в будущем?" Иэн Макдональд ответил так:
"Я не думаю, что это настолько скоро будет возможно", - сказал Иэн Макдональд.
Спикеру также был задан вопрос о мультиплатформах.
По его мнению, важно изменять подходы в медиа. О том, как та или иная история будет звучать на TikTok, YouTube или других платформах.
Медиаменеджер считает, что журналистика в этом плане меняется. Например, в CNN большие трансформации в подходах — мультиплатформенный формат стал ключевым элементом.
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