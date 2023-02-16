"Влияет на психику" - о плачевных условиях работы пограничников рассказали в сенате

Фото: inform.kz

Социально-бытовые условия, в которых работают пограничники – оставляют желать лучшего. Об этом рассказал сенатор Жанболат Жургенбаев в своем депутатском запросе на имя премьера-министра страны, передаёт BaigeNews.kz.

По словам депутата, из 251 пограничного пункта, лишь 106 расположены в типовых помещениях, а 145 - в приспособленных зданиях, в которых есть проблемы с обеспечением водой, газом и электричеством. Поэтому, несмотря на проводимые реформы пограничной службы и принятые меры по улучшению условий прохождения воинской службы, существующие проблемы влияют на морально - психологическое состояние пограничников.

Для решения этих проблем в 2020 году была создана соответствующая Дорожная карта, составлена проектно-сметная документация, которая прошла государственную экспертизу. Однако эти вопросы до сих пор не решёны. В связи с этим сенатор попросил улучшить положение пограничников, которые вносят свой вклад в защиту рубежей нашей страны.