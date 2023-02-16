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  • "Влияет на психику" - о плачевных условиях работы пограничников рассказали в сенате
inform.kz Сегодня, 13:24
171
Сегодня, 13:24
171
Фото: inform.kz

"Влияет на психику" - о плачевных условиях работы пограничников рассказали в сенате

Социально-бытовые условия, в которых работают пограничники – оставляют желать лучшего. Об этом рассказал сенатор Жанболат Жургенбаев в своем депутатском запросе на имя премьера-министра страны, передаёт BaigeNews.kz.

По словам депутата, из 251 пограничного пункта, лишь 106 расположены в типовых помещениях, а 145 - в приспособленных зданиях, в которых есть проблемы с обеспечением водой, газом и электричеством. Поэтому, несмотря на проводимые реформы пограничной службы и принятые меры по улучшению условий прохождения воинской службы, существующие проблемы влияют на морально - психологическое состояние пограничников.

Для решения этих проблем в 2020 году была создана соответствующая Дорожная карта, составлена проектно-сметная документация, которая прошла государственную экспертизу. Однако эти вопросы до сих пор не решёны. В связи с этим сенатор попросил улучшить положение пограничников, которые вносят свой вклад в защиту рубежей нашей страны.

"Предлагаю проверить материально-техническую базу и социальные объекты государственных пограничных служб специальной Правительственной комиссией, пересмотреть работу местных исполнительных органов в отношении зданий и объектов пограничной службы, включенных в "Дорожную карту", обеспечить ускоренную реализацию работ по ремонту и модернизации социально-бытовых условий пограничников в рамках соответствующих программных документов", - заключил сенатор.

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#пограничники
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:24
171
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