Власти заявили о понижении уровня воды в селе Сарайшык Атырауской области

По словам акима Сарайшыкского сельского округа Жаннат Кенжегалиевой, держать уровень воды под контролем помогает распашка канала Курсай, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

"Благодаря распашке канала основная вода разливается в поиму рек.



Однако были случаи утечки воды в опасных зонах. Поэтому мы постоянно проводим дополнительные укрепительные работы в дамбах. Круглосуточное дежурство, организованное с 7 мая, помогает оперативно устранять чрезвычайные ситуации", - рассказала аким Сарайшыкского сельского округа Жаннат Кенжегалиева.

Отметим, общая длина канала Курсай в селе Сарайшык составляет 53 километра. Вдоль канала расположено 11 ферм. Канал начинается от Жайыка в селе Сарайшык и заканчивается в зимовке Туеши недалеко от села Бейбарыс.