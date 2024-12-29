Южно-корейское агенство Yonhap обновило данные о погибших в резульате крушения самолёта в эропорту Муаны. По данным властей, 179 человек из 181 погибли, ещё двое выжили и были спасены, передаёт BaigeNews.kz.

Ранее ещё два человека считались пропавшими без вести, однако к этому часу и они признаны погибшими.

Самолёт Jeju Air, на борту которого находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа, выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы при посадке в международном аэропорту Муан, примерно в 288 километрах к юго-западу от Сеула.

Самолёт заскользил по земле с невыпущенными шасси и врезался в бетонную стену, после чего с оглушительным взрывом загорелся.

Это самая смертоносная авиакатастрофа на территории Южной Кореи и третья по количеству жертв среди южнокорейских авиакомпаний.

Двое членов экипажа были спасены. Оба доставлены в разные больницы Сеула после оказания медицинской помощи в больницах рядом с аэропортом.

"Самолёт почти полностью разрушен, и опознать погибших будет сложно", — отмечали ранее специалисты. В аэропорту Муан был оборудован временный морг для размещения тел погибших.

По мнению официальных лиц, причиной аварии могло стать повреждение шасси, возможно, из-за столкновения с птицей. Они начали расследование на месте происшествия, чтобы установить точную причину.

Из обломков извлекли бортовой самописец и диктофон из кабины пилота, хотя для установления точной причины могут потребоваться месяцы.

В Южной Корее объявлен семидневный траур по погибшим.