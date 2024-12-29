Власти Южной Кореи официально признали погибшими 179 из 181 пассажира самолёта
Два человека до последнего момента считались пропавшими без вести.
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Южно-корейское агенство Yonhap обновило данные о погибших в резульате крушения самолёта в эропорту Муаны. По данным властей, 179 человек из 181 погибли, ещё двое выжили и были спасены, передаёт BaigeNews.kz.
Ранее ещё два человека считались пропавшими без вести, однако к этому часу и они признаны погибшими.
Самолёт Jeju Air, на борту которого находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа, выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы при посадке в международном аэропорту Муан, примерно в 288 километрах к юго-западу от Сеула.
Самолёт заскользил по земле с невыпущенными шасси и врезался в бетонную стену, после чего с оглушительным взрывом загорелся.
Это самая смертоносная авиакатастрофа на территории Южной Кореи и третья по количеству жертв среди южнокорейских авиакомпаний.
Двое членов экипажа были спасены. Оба доставлены в разные больницы Сеула после оказания медицинской помощи в больницах рядом с аэропортом.
"Самолёт почти полностью разрушен, и опознать погибших будет сложно", — отмечали ранее специалисты. В аэропорту Муан был оборудован временный морг для размещения тел погибших.
По мнению официальных лиц, причиной аварии могло стать повреждение шасси, возможно, из-за столкновения с птицей. Они начали расследование на месте происшествия, чтобы установить точную причину.
Из обломков извлекли бортовой самописец и диктофон из кабины пилота, хотя для установления точной причины могут потребоваться месяцы.
В Южной Корее объявлен семидневный траур по погибшим.
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