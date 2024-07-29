Власти Венесуэлы объявили Мадуро победителем на президентских выборах
Сегодня, 09:35
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Сегодня, 09:35Сегодня, 09:35
111Фото: Carolina Cabral / Getty Images
Власти Венесуэлы объявили, что на воскресных президентских выборах победил действующий президент Николас Мадуро, передаёт BaigeNews со ссылкой на BBC.
Национальный избирательный совет, подконтрольный Мадуро и его Единой социалистической партии Венесуэлы, объявил, что после обработки 80 процентов бюллетеней действующий президент набирает 51,2% голосов, а кандидат от объединенной оппозиции Эдмундо Гонсалес — 44%.
Опросы перед выборами показывали большое преимущество Гонсалеса перед Мадуро, который правит уже 11 лет, и при котором экономика Венесуэлы пришла в полный упадок.
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