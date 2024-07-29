Власти Венесуэлы объявили Мадуро победителем на президентских выборах

Власти Венесуэлы объявили, что на воскресных президентских выборах победил действующий президент Николас Мадуро, передаёт BaigeNews со ссылкой на BBC.



Национальный избирательный совет, подконтрольный Мадуро и его Единой социалистической партии Венесуэлы, объявил, что после обработки 80 процентов бюллетеней действующий президент набирает 51,2% голосов, а кандидат от объединенной оппозиции Эдмундо Гонсалес — 44%.



Опросы перед выборами показывали большое преимущество Гонсалеса перед Мадуро, который правит уже 11 лет, и при котором экономика Венесуэлы пришла в полный упадок.