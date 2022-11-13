open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей



  • Главная
  • Новости
  • Власти Турции после взрыва разыскивают подозрительную девушку
odatv4.com Вчера, 22:59
652
Фото: odatv4.com

Власти Турции после взрыва разыскивают подозрительную девушку

Турецкие СМИ опубликовали фото женщины, которая, возможно, причастна к теракту в Стамбуле. По версии правоохранителей, именно она могла оставить сумку со взрывным устройством на пешеходной туристической улице Истикляль, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на odatv4.

Ранее сообщалось о шести погибших и 53 раненных в результате взрыва в центре Стамбула. Генрокуратура турции квалицицировала произошедшее как теракт.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже заявлял, что в причастности к взрыву подозревают женщину.

Между тем, у МИД РК, пока нет данных, были ли среди пострадавших от взрыва казахстанцы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#теракт
BaigeNews.kz
Вчера, 22:59
652
Поделитесь:
Наверх