Власти Турции после взрыва разыскивают подозрительную девушку

Фото: odatv4.com

Турецкие СМИ опубликовали фото женщины, которая, возможно, причастна к теракту в Стамбуле. По версии правоохранителей, именно она могла оставить сумку со взрывным устройством на пешеходной туристической улице Истикляль, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на odatv4.

Ранее сообщалось о шести погибших и 53 раненных в результате взрыва в центре Стамбула. Генрокуратура турции квалицицировала произошедшее как теракт.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже заявлял, что в причастности к взрыву подозревают женщину.

Между тем, у МИД РК, пока нет данных, были ли среди пострадавших от взрыва казахстанцы.