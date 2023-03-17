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pixabay.com Сегодня, 20:51
186
Сегодня, 20:51
186
Фото: pixabay.com

Власти Турции оценили ущерб от землетрясений

В Турции огласили сумму ущерба от разрушительных землетрясений, произошедших в феврале. В министерстве финансов и казначейства страны заявили, что цифра соответствует девяти процентам ожидаемого национального дохода на 2023 год, передаёт BaigeNews.kz.

"Ущерб от землетрясений составляет два триллиона лир (около 105 миллиардов долларов)", – говорится в заявлении, которое выдал в эфир телеканал TRT Haber.

Напомним, два мощных землетрясения произошли на юго-востоке Турции 6 февраля. В стране обрушились 26,3 тысячи зданий. Погибли почти 46 тысяч человек.

Ранее в ООН заявили, что ущерб землетрясений может превысить 100 миллиардов долларов.

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#ущерб #землетрясение в Турции
BaigeNews.kz
Сегодня, 20:51
186
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