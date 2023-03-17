Власти Турции оценили ущерб от землетрясений

Напомним, два мощных землетрясения произошли на юго-востоке Турции 6 февраля. В стране обрушились 26,3 тысячи зданий. Погибли почти 46 тысяч человек.

Ранее в ООН заявили, что ущерб землетрясений может превысить 100 миллиардов долларов.