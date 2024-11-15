Власти Шымкента назвали ЖК, в которых не рекомендуют покупать квартиры

В городе насчитали пять таких объектов.

В Шымкенте Департамент качества и контроля окружающей среды сформировал список жилых комплексов, квартиры в которых не рекомендуются к покупке. Поясняется, что у них отсутствуют разрешения на привлечение денег дольщиков для строительства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат мегаполиса.

К таким объектам городская администрация отнесла следующие:

Абайский район:

ТК "РАМАДАН" - микрорайон "Асар-2", участок 3195/1;

ТЦ "БАКСАРАЙ" - микрорайон "Асар-2", участок 3203.

Аль-Фарабийский район:

Многоэтажный жилой дом (без названия) - микрорайон "Кунчикис", пр-т Silk Road, 63.

Туранский район:

ТЦ "АВЕНЮ-32" - улица Н. Торекулова, 4/3;

Многоэтажный жилой дом (без названия) – микрорайон "Отырар", улица М. Дулати, 206А.

"Жалобы на качество жилья поступают от собственников квартир на участках 10 и 15А жилого комплекса "ДАМДЕС-ОТАУ", расположенного в микрорайоне "Шымкент Сити". Для проверки наличия документов вы можете обратиться в городской отдел качества и контроля окружающей среды", - говорится в обращении властей к населению.

Ранее сообщалось, что несколько застройщиков осудили в Атырауской области.