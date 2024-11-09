Власти Швеции выдали Казахстану подозреваемого в растрате 57 млн тенге

Сотрудники Генпрокуратуры и Интерпола при содействии казахстанского посольства в Стокгольме из Королевства Швеция экстрадирован гражданин Казахстана, которого подозревают в растрате чужого имущества в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

Мужчину подозревают в том, что в 2015–2020 годы, работая в торговом центре в Шымкенте, совершил растрату вверенных ему 57 млн тенге, после чего подозреваемый скрылся и был объявлен в международный розыск.

В феврале этого года его задержали на территории Швеции.

По запросу Генпрокуратуры мужчину экстрадировали в Казахстан и водворили в следственный изолятор в Астане.

"За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового. Необходимо отметить, что несмотря на отсутствие договора о выдаче с Королевством Швеция, экстрадиция фигуранта стала возможной благодаря тесному сотрудничеству между Генеральной прокуратурой Казахстана и Министерством юстиции Швеции", — говорится в сообщении.

Напомним, что в прошлом году шведская сторона выдала Казахстану двоих разыскиваемых, которых в настоящее время уже осудили к различным видам наказания.