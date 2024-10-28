15 лет опасного соседства: незаконную АЗС возле котельной снесли в Семее

В Семее больше года простаивало дорогостоящее оборудование котельной из-за его опасной близости с автозаправкой. После года переговоров, оценок, судов чиновники изъяли участок в центре города, заплатив владельцу АЗС 98 млн тенге. К земле прилагалось здание и бензоколонки, которые на днях сравняли с землёй, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Опасное соседство

Автозаправка соседствовала с котельной "Центр" на протяжении 15 лет. Её построили в санитарно-защитной зоне стратегического инфраструктурного объекта незаконно. Согласно правилам в 50 метрах по периметру от "городской печи" не должно быть ничего. Кто и как продал участок предпринимателю, сейчас вспомнить не могут.

В сентябре прошлого года во время подготовки к отопительному сезону заместитель акима области Абай Димитрий Гариков заявлял, что территорию АЗС выкупят до конца 2023 года. Но процесс затянулся на целый год. Опасное соседство представляло риски для работы котельной и, в первую очередь, нового котла.

12 июля 2023 года, за несколько месяцев до окончания строительства нового оборудования для котельной "Центр", вышло постановление акимата об отчуждении земельного участка в пользу государственных нужд по адресу Кабанбай батыра, 76. АЗС принадлежала усть-каменогорской компании "Оскеменспецкоммунтранс", работала в полсилы. В народе она чаще использовалась как парковка в оживлённом районе базара.

По данным городского отдела ЖКХ, компенсация за участок составила 98,5 млн тенге. После судебных процессов в двух инстанциях и вступления судебного решения в силу был объявлен тендер на демонтаж оборудования и построек с территории.

Тендер по конкурсу госзакупок по демонтажу АЗС выиграла павлодарская компания. Как только бывший владелец освободил территорию, рабочие принялись за снос автозаправочной станции.

"Оценщик учитывает все малейшие детали – и сосуды, и бензоколонки, и помещения, всё это оценивалось. Она была действующая, но не в полную силу. Использованные резервуары, согласно условиям конкурса, подрядчик должен будет демонтировать и утилизировать. Вырученные с продажи этого б/у оборудования деньги они должны будут перечислить в бюджет", – пояснила руководитель жилищной инспекции Диана Шаяхметова и добавила, что за последние два года в пользу государства было изъято четыре крупных участка земли.

Бригада из четырёх человек разобрала бывший автозаправочный бизнес на металл. Хватило меньше недели.

На всех не хватает

Семей славится своей нерациональной системой теплоснабжения. 22 крупные котельные разбросаны по всему городу. То есть каждый район греется от отдельного источника. Подобная независимая теплоподача сохраняется почти сто лет и может уйти в прошлое только со строительством централизованной ТЭЦ-3, которое намечается в ближайшее время. На сегодня все котельные входят в систему теплоснабжающей организации ГКП "Теплокоммунэнерго".

Из-за массового строительства жилых многоквартирных домов и коммерческих зданий за последние годы в разы возрос дефицит теплоэнергии на правом берегу Семея и составляет больше 100 Г/Кал. Для снижения дефицита котельные Семея ежегодно модернизируют. Так, весной 2023 года на реконструкцию котельных "Центр" и "Габбасова" направили 1 млрд бюджетных тенге, на теплосети – 3,5 млрд.

Котельная "Центр" находится в самой гуще торговой части города – в районе базара. Нехватка теплоэнергии здесь составляет 78 Г\Кал в час. Выработки шести котлов едва хватает на всех. Выходит, "старенькие" не по своей воле вынуждены делиться теплом с "новенькими", что приводит к понижению температуры в квартирах абонентов.

Два года назад на центральной котельной было решено нарастить дополнительную мощность в 20 Г/Кал с помощью нового котла.

В мае 2021-го для ангара под новый седьмой котлоагрегат снесли старую постройку и вырыли котлован для нового. В прошлом году аккурат в начале отопительного сезона подрядная компания "Восток Монтаж Инжиниринг" закончила монтаж седьмого котла для снижения дефицита теплоэнергии в отапливаемом районе. Однако провести пусконаладочные работы и запустить своё детище в тестовом режиме им не удалось, так как буквально в пяти метрах за забором функционировала та самая ещё действующая автозаправочная станция. А подземные резервуары для хранения горючего находились прямо под ограждением стратегического объекта. Малейшая оплошность и котельная, и АЗС могли взлететь в воздух.

Испытания в условиях такого соседства могли привести к возгоранию и воспламенению, говорят тепловики. В результате новый Барнаульский котлоагрегат с рукавным фильтром для очищения дыма и блестящей трубой простоял целый год без дела. Его строили почти два года.

"АЗС находилась в санитарной зоне. Бензоколонки, баки, резервуары для хранения ГСМ – всё это представляло опасность во время эксплуатации, ведь котельная работает на угле. Плюс ремонтные работы со сваркой и газосваркой", – рассказал о рисках запуска нового оборудования начальник котельной "Центр" Арман Сайдуалиев.

Без рукавов

Надо сказать, что в прошлом году два новых котлоагрегата на котельных "Центр" и "Габбасова" оборудовали рукавными фильтрами для очистки дыма, ведь городские печи работают на угле. Каждый фильтр стоит 250 млн тенге. Это настоящий прорыв для экологии Семея. Ведь выработка тепла – самое вредное и массовое производство Абайской области по количеству. А трубы котельных коптят чёрным дымом так, что сажа оседает в округе.

"В нашей области впервые установлены такие фильтры. По паспортным данным очистка газа идёт 99%. В результате очистки фракции и газы дыма оседают в специальном бункере – осадительной камере, а очищенный воздух в виде пара уходит в трубу. Котёл, фильтр, камера и новая труба – всё это единый комплекс", – пояснил руководитель котельной "Центр".

По данным управления экологии области Абай, выбросы котельных ГКП "Теплокоммунэнерго" составляют более 41% от общего объёма выбросов стационарных источников Семея. Лимит эмиссий на 2024 года определён в размере 14,3 тысячи тонн.

33 котельные

Дефицит теплоэнергии вынуждает наращивать мощность действующих котельных. А попутно ремонтировать тепловые сети, 70% из которых в начале прошлого года премьер-министр признал изношенными.

Поднять тепловое хозяйство с колен решили крупными вливаниями в рамках "Комплексного плана развития Абайской области на 2023-2027 годы". За два года из республиканской казны на реконструкцию поступило 37 млрд тенге: 24 млрд направили в 2023-м и 13 млрд в текущем году.

Результат очевиден – в прошлом отопительном сезоне аварий на теплосетях стало меньше. Но вот теплее в квартирах не стало. Дефицит. При низкой выработке теплоэнергии потребность в ней растёт "не по дням, а по часам". Едва ли не каждый месяц в Семее достраивается очередная многоэтажка. И это при том, что с учётом сложившегося дефицита в 2022 году аким области запретил выдавать технические условия на подключение правобережных новоделов и бизнес-объектов к теплу до строительства ТЭЦ-3. В качестве варианта предложил строить собственные автономные источники тепла на газе, электричестве или угле. Дома продолжают расти, но автономных "обогревателей" в городе так и нет.

Напротив, владельцы достроенных домов требуют от тепловиков и городских ведомств коммунального блага. На деле оказалось, что некоторые застройщики предоставляли "липовые" техусловия.

В результате в областном акимате провели собственную ревизию и передали документы по 33 объектам в прокуратуру, а затем и в департамент полиции. Сейчас ведётся следствие, как такие разрешительные документы оказались на руках десятков бизнесменов.

Фото: Альбина Халел