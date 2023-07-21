- Власти Павлодара ради экологии планируют отказаться от салютов 03:26 128
- Новые случаи кори фиксируют у детей в Мангистау 02:12 281
- Непотребства в автобусе: полиция Караганды устанавливает личность извращенца 01:45 336
- Экспертизу по факту гибели рудненских близнецов проводят в России 00:30 403
- В вузах Кыргызстана планируют запустить курс самообороны для девушек 20.07.2023 368
- Расходы на королевскую семью сократили в Великобритании 20.07.2023 557
- Какой будет погода в регионах Казахстана 21 июля 20.07.2023 425
- 45 домов сдадут в Жамбылской области до конца 2023 года 20.07.2023 399
- Изменения в правила прохождения техосмотра внесли в Казахстане 20.07.2023 483
- Более шести килограммов наркотиков изъяли у жителя Кокшетау 20.07.2023 401
- Менее 50% казахстанцев довольны качеством жизни 20.07.2023 410
- Незаконный вывоз нефтепродуктов из Казахстана пресек КНБ 20.07.2023 503
- Движение на одной из улиц полностью перекроют в Астане 20.07.2023 361
- Елена Рыбакина установила новый рекорд 20.07.2023 527
- Манты с гашишем пытались доставить в СИЗО Астаны 20.07.2023 499
- QazaqGaz готовится к транзиту российского газа в Узбекистан 20.07.2023 431
- Это стоит знать: Как в Казахстане открыть ИП и стать индивидуальным предпринимателем 20.07.2023 513
- Пожар тушат на отвесных скалах в ВКО 20.07.2023 431
- Червей достали из носа двухлетней девочки в Караганде 20.07.2023 3548
- Крупная авария на теплосетях в Караганде: фонтан забил из трубы у городской мечети 20.07.2023 508
- 22 школы построят в Алматы в рамках нацпроекта "Комфортная школа" 20.07.2023 474
- 185 тысяч школьников охвачены всеми видами летнего отдыха в Астане 20.07.2023 488
- ЦА стала более привлекательной, и главную скрипку в ней играет Казахстан – политолог 20.07.2023 456
- Преступные схемы в образовании: 102 уголовных дела расследуют в Казахстане 20.07.2023 438
- Почти 40 процентов засеянных сельхозкультурами площадей в плохом состоянии 20.07.2023 466
- Сборная Казахстана по футболу узнала место в обновлённом рейтинге FIFA 20.07.2023 529
- Школьник разработал виртуальный 3D тур для изучения истории права казахского народа 20.07.2023 553
- Нападение на водителя "скорой" попало на видео в Туркестанской области 20.07.2023 573
- Женщина связала и увела ребёнка в селе в Алматинской области 20.07.2023 618
- Металлургия, технологии и космос: какие перспективы открыл визит президента в Саудовскую Аравию 20.07.2023 528
- Завершается капитальный ремонт путепровода на большой кольцевой дороге в Астане 20.07.2023 424
- Убытки несут хозяйства в Кызылординской области из-за нехватки поливной воды 20.07.2023 1233
- Объем поставок дорожного битума из России в РК увеличен в три раза 20.07.2023 447
- Федерация альпинизма Алматы опровергла информацию о переименовании пика Нурсултан 20.07.2023 471
- Женщина покончила с собой в Алматы на глазах у детей 20.07.2023 1513
- Проживающий в Алматы россиянин чипировал себе мозг дрелью 20.07.2023 1475
- В Хромтау пьяный мужчина выстрелил в прохожего 20.07.2023 524
- В Костанае осудили пять человек за продажу поддельных долларов 20.07.2023 476
- При регистрации номера в Казахстане будут фиксировать лицо абонента 20.07.2023 529
- Артиллеристский снаряд нашли в селе ЗКО 20.07.2023 466
- Задержан заместитель акима Шымкента Максут Исахов - КНБ 20.07.2023 968
- 6 тысяч яиц похитили сотрудники птицефабрики в Карагандинской области 20.07.2023 439
- Казахстанец выиграл чемпионат мира по пулевой стрельбе 20.07.2023 515
- Добровольным помощникам пожарных будут платить зарплату в Карагандинской области 20.07.2023 382
- Глава комитета и руководители департаментов МЧС подозреваются в коррупции 20.07.2023 589
- 18 улиц и 6 500 ям: отремонтировали в Усть-Каменогорске за 100 дней 20.07.2023 1049
- На кладбище в Астане можно будет онлайн выбрать место для захоронения 20.07.2023 583
- Пресечен канал незаконной миграции в Атырауской области 20.07.2023 534
- За прошедшие сутки на водоемах в области Абай были спасены три человека 20.07.2023 509
- Генпрокуратура проверяет детские лагеря в Казахстане 20.07.2023 699
- Токаев назначил заведующего отделом социально-экономического мониторинга администрации президента 20.07.2023 548
- В WhatsApp появилась новая функция 20.07.2023 1067
- Первую пересадку донорского сердца провели в Алматы 20.07.2023 592
- Пику Нурсултан вернули прежнее название 20.07.2023 1631
- Актюбинские чиновники решили купить электромобили почти за 70 млн тенге 20.07.2023 778
- Глава Минэкологии посетила высыхающее розовое озеро под Павлодаром 20.07.2023 663
- Токаев провёл встречу с наследным принцем Саудовской Аравии 20.07.2023 667
- "Астана" прошла во второй раунд отбора Лиги чемпионов 20.07.2023 727
- Убийце сотрудницы акимата увеличили тюремный срок 20.07.2023 760
- Казахстан готов сотрудничать с крупными энергокомпаниями стран Залива — Токаев 19.07.2023 667
- Казахстан может увеличить экспорт в страны Залива на 400 млн долларов — Токаев 19.07.2023 816
- Токаева встретил наследный принц – премьер-министр Саудовской Аравии 19.07.2023 711
- Бухгалтер детсада присвоила более 2,5 млн тенге в области Абай 19.07.2023 668
- Ещё один участок дороги закроют на проспекте аль-Фараби в Алматы 19.07.2023 720
- Расширение экономического взаимодействия обсудили Токаев и Рахмон в Кувейте 19.07.2023 627
- Фестиваль "Азия Дауысы" возрождают в Алматы 19.07.2023 1004
- Токаев отметил важность укрепления связей с Кувейтом 19.07.2023 685
- Ранение в парке: делом занялась полиция в Астане 19.07.2023 779
- Экс-главу управления урбанистики Алматы арестовали на два месяца 19.07.2023 732
- Главу ДЧС области Жетысу задержали по подозрению в коррупции 19.07.2023 665
- Сколько денег выделили ФК "Ордабасы" для участия в Лиге конференций УЕФА 19.07.2023 898
- Проблема на проблеме: как в области Ұлытау решают вопрос с ремонтом дорог 19.07.2023 649
- Уволившийся со скандалом трансплантолог Абылай Донбай вернётся к операционному столу 19.07.2023 1757
- Более 400 млрд тенге потратили на охрану окружающей среды в Казахстане 19.07.2023 732
- Почему детский спорт в Казахстане финансируют по остаточному принципу? 19.07.2023 1002
- Аким извинился перед сельчанином в суде Павлодара 19.07.2023 716
- Долгожданные дожди придут в Казахстан 19.07.2023 809
- Приток инвестиций из США увеличился на 82 процента 19.07.2023 721
- В Казахстане растёт количество хостелов 19.07.2023 609
- Детство Ахмета Ясауи и мифические существа: 10 анимационных проектов начали снимать в Казахстане 19.07.2023 637
- LOADING...
Власти Павлодара ради экологии планируют отказаться от салютов
Праздники хотят отмечать более экологично, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
Как сообщила в региональной службе коммуникаций заместитель акима Павлодара Светлана Гладышева, 22 июля салюта не будет.
"Последние два года при праздновании Дня города мы не используем фейерверки. Помимо этого, мы не будем запускать воздушные шары. То есть откажемся от всего, что может навредить экологии. Из спецэффектов будет только холодный огонь", – сообщила Светлана Гладышева.
В будущем в Павлодаре планируют полностью отказаться от фейерверков как от неэкологичного зрелища.
Салюты называют коктейлем химических веществ, которые усугубляют загрязнение воды и воздуха. В дыме присутствуют соли металлов, окислители, продукты сгорания. В составе можно найти уголь, селитру, серу, порох, хлорат калия, а также мелкие металлические стружки. При сгорании выделяются углекислый газ и азот. Химические соединения в фейерверках нарушают работу щитовидной железы. А частички пыли наносят вред дыхательной и сердечно-сосудистой системам.
-
Trend news
- Червей достали из носа двухлетней девочки в Караганде 20.07.2023 3530
- Преступные схемы в образовании: 102 уголовных дела расследуют в Казахстане 20.07.2023 435
- Проживающий в Алматы россиянин чипировал себе мозг дрелью 20.07.2023 1466
- "Дотанцевалась": блогершу оштрафовали за танец посреди дороги в Шымкенте 19.07.2023 947
- Певец Торегали Тореали вышел на свободу 18.07.2023 1472
- Пил чай с пирожным: мажилисмен Бакытжан Базарбек объяснил, что делал в казино 16.07.2023 1975
- Пенсионерка избила чужого ребёнка на футбольном поле в Актау 16.07.2023 1640
- Известная эпичным похудением боксёрша оголила грудь после своей победы 16.07.2023 17477
- Казахстанский блогер захотел прожить месяц на минимальную зарплату, но не смог 16.07.2023 1477
- Подозреваемого в жестоком убийстве девочки в Туркестане взяли под стражу на два месяца 16.07.2023 1378
- Работала в Голливуде, а затем стала дальнобойщиком — правдивая история казахстанки 16.07.2023 2196
- Начальника управления миграционной полиции Шымкента задержали по подозрению во взятке 15.07.2023 1443
- Студент из Шымкента предотвратил попытку кражи в итальянском метро 15.07.2023 6379
- Сотрудник акимата воровал у государства миллионы с помощью ЭЦП акима 15.07.2023 1912
- Семилетнюю девочку с особой жестокостью убили в Алматы 13.07.2023 7336
- Скрывавшегося от полиции казахстанца нашли в лагере беженцев в Германии 13.07.2023 1539
- Владельцы салонов боди-массажа просят защитить их от произвола полицейских в Казахстане 13.07.2023 2063
- Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" возглавил казахстанский футбольный клуб 11.07.2023 1813
- Три-четыре: видео с атыраускими строителями на зарядке покорило Тик-Ток 11.07.2023 1827
- Максим Фадеев подал иск в суд на один из баров Алматы 10.07.2023 28861
- Илон Маск высказался о жене Цукерберга 09.07.2023 4005
- Во время отстрела птиц случайно застрелили подростка в Туркестанской области 09.07.2023 1832
- Родственники погибшей спортсменки в Актау требуют независимой экспертизы 08.07.2023 7151
- Дело о смерти студентки в Актау из "доведения до самоубийства" переквалифицировали в "убийство" 07.07.2023 3147
- Обрушение кровли в Павлодаре: из-под завалов вытащили двоих пострадавших 07.07.2023 2336
- Кровля торгового дома в Павлодаре обрушилась на припаркованные рядом автомобили 07.07.2023 2698
- Мальчик по имени Астана мечтает стать пилотом 06.07.2023 2932
- Замдиректора филиала Казпочты осудили в Павлодаре 06.07.2023 2095
- В Туркестанской области четвёртый день ищут упавшего с горы альпиниста 06.07.2023 2226
- Отстреливал собак и продавал их мясо: актюбинскому живодёру вынесли приговор 05.07.2023 3021
- Арестован пятый подозреваемый в изнасиловании девочки в Уральске 05.07.2023 6115
- Сын депутата Даулета Турлыханова арестован на 15 суток 05.07.2023 2487
- "60 тысяч из аэропорта до центра"— эксперта из США пытались обмануть таксисты в Алматы 05.07.2023 2023
- "Караганда — русский город": на казахстанку завели уголовное дело из-за провокационной фразы 05.07.2023 5344
- Я этого не оставлю просто так - Турлыханов пригрозил тем, кто хайпует на имени его сына 04.07.2023 5055
- Проституток с клиентами обнаружили в коттедже в Алматы 04.07.2023 3457
- "Я физически слаб" - фото истощённого Саакашвили шокировало общественность 04.07.2023 3663
- “Ваша дочь виновна в ДТП”: Лжеполицейские обманывали пенсионерок в Шымкенте 04.07.2023 2291
- В изнасиловании 13-летней девочки подозревают школьников в Уральске 03.07.2023 3965
- Торегали Тореали получил ещё 15 суток ареста 03.07.2023 3531
- На границе с Китаем таможенники изъяли более 155 тонн вейпов 03.07.2023 2510
- Сын депутата Турлыханова сбежал из воинской части в городе Конаев 03.07.2023 2418
- Бухгалтер детсада похитила 38 миллионов тенге в области Жетысу 03.07.2023 2478
- Кайрату Боранбаеву отменили приговор из-за отсутствия оригинала документа с ценой на газ 02.07.2023 13936
- Не понравилось, что дорогу закрыли на ремонт: водитель чуть не задушил рабочего в Алматы 01.07.2023 3073
- Куда сходить на день Астаны? Город готовится провести масштабное празднование 01.07.2023 2406
- Задержание российского "хакера" в Казахстане прокомментировали в Генпрокуратуре 29.06.2023 3422
- Давку за подарки на Курбан айт устроили женщины в Атырау 29.06.2023 4320
- Назарбаев больше не будет возглавлять советы НИШ и собственного фонда 29.06.2023 3220
- Семье тяжелоатлета Владимира Седова выплатят пять миллионов тенге 28.06.2023 3548
- 58 человек отравились в кафе быстрого питания в Кентау 28.06.2023 2981
- Труп мужчины обнаружили на территории здания полиции в СКО 28.06.2023 3436
- Тайный вход на неработающие шахты обнаружен в Акмолинской области 28.06.2023 4007
- Крупный град повредил десятки авто в Омске 28.06.2023 3589
- Казахстанцы вошли в топ-5 рейтинга по объёмам скупки недвижимости в Турции 28.06.2023 3362
- Знакомились в Facebook и вымогали деньги - группу "охотниц на мужчин" задержали в Кызылорде 27.06.2023 2871
- Парень и девушка создали идеальные условия для выращивания конопли в квартире в Экибастузе 27.06.2023 3887
- Смаилов пригрозил увольнениями, если чиновники сорвут подготовку к зиме 27.06.2023 2417
- Зачем Лукашенко звонил Назарбаеву: комментарий МИД РК 26.06.2023 5084
- Задержан бывший замглавы АО "Озенмунайгаз" Ермек Карамурзаев 26.06.2023 3724
- Секс-позы изображали выпускники школ: управление образования прокомментировало видео 26.06.2023 181022
- Жителя Тараза шантажировали из-за эротического видео 26.06.2023 2904
- Прогрев года: в ответ на шутки и мемы Иосиф Пригожин опубликовал клип Валерии 25.06.2023 5637
- "Беру фамилию жены": продюсер Пригожин прокомментировал шутки в соцсетях 25.06.2023 6050
- Если дал слово, сдержи его, как настоящий мужчина: Димаш дал первый концерт после смерти дедушки 25.06.2023 5686
- Пропавшего полицейского нашли мёртвым в Акмолинской области 25.06.2023 4548
- В Акмолинской области пропал заместитель начальника отдела полиции 25.06.2023 3865
- Крупные хищения в сфере образования Алматы, Шымкента и трёх областей вскрыл Антикор 23.06.2023 8607
- Запрет на выезд из Казахстана поставили 7 тысячам неплательщиков алиментов 23.06.2023 3296
- Взрывное устройство было на теле и руках. Новые подробности о захвате заложников в Kaspi банке 23.06.2023 22721
- За прикосновения к пятилетней девочке мужчину доставили в полицию 22.06.2023 4329
- "Нужно брать токал" - казахстанский певец поддержал многожёнство 22.06.2023 17821
- ОПГ из чиновников незаконно зарегистрировала 350 тысяч автомобилей в Астане 21.06.2023 6396
- Нападение на мать Фирузы Шариповой совершено в Таразе 20.06.2023 12212
- Арыстанбеку Мухамедиулы вынесли приговор 20.06.2023 4091
- "Бывшие сутенёры и проститутки тренировали детей по программе "Арт-спорт" - депутат 20.06.2023 6159
- Министр науки и высшего образования Казахстана вернул своих детей из Кипра 20.06.2023 4272
- Министр экологии рассказала о судимости своего отца 19.06.2023 4211
- "Невозможно дышать и ничего не видно" - ситуация с задымлением в Астане ухудшилась 19.06.2023 4509
- Астану окутал дым - пожарные все ещё не могут потушить огонь 19.06.2023 4662
-
- Токаева встретил наследный принц – премьер-министр Саудовской Аравии 19.07.2023 708
- Расширение экономического взаимодействия обсудили Токаев и Рахмон в Кувейте 19.07.2023 624
- Токаев отметил важность укрепления связей с Кувейтом 19.07.2023 682
- Токаев выразил соболезнования президенту Республики Корея 16.07.2023 1280
- Минздрав РК обновил состав аптечки для оказания первой помощи 16.07.2023 1291
- Токаев провёл телефонный разговор с исполняющим обязанности премьер-министра Нидерландов 13.07.2023 1323
- Обнаружены недочёты в работе Минэнерго, KEGOC и "КазМунайГаза" - Токаеву доложили о причинах аварий на МАЭК 13.07.2023 1608
- Токаев выразил соболезнования родным Сеильды Байшакова 12.07.2023 1768
- Токаев подписал поправки в закон о прокуратуре 12.07.2023 1581
- Токаев подписал закон об онлайн-рекламе 10.07.2023 1835
- Назначен глава Комитета среднего образования 05.07.2023 2069
- Токаев подписал подписал закон "О Семипалатинской зоне ядерной безопасности" 05.07.2023 2103
- "Астана входит в число самых быстрорастущих столиц мира" - президент 05.07.2023 2159
- "Решение о переносе столицы далось непросто" - Токаев высказался о роли Назарбаева в истории Астаны 05.07.2023 2166
- В честь Дня столицы в Астане проходит форум городов-побратимов 05.07.2023 2233
- Президент подписал Закон "О профессиональных квалификациях" 04.07.2023 2407
- Токаев примет участие в форуме городов-побратимов Астаны 04.07.2023 2440
- Япония входит в десятку крупнейших инвесторов казахстанской экономики - Токаев 04.07.2023 2042
- Коран Кенесары хана передали Духовному управлению мусульман Казахстана 04.07.2023 2492
- "За 20 лет страны ШОС не реализовали ни одного крупного экономического проекта" - Токаев 04.07.2023 2373
- Токаев поздравил Байдена с Днём независимости США 04.07.2023 2084
- Токаев поручил ужесточить ответственность за безопасность детей 03.07.2023 2376
- Восемь работ претендуют на премию Республики Казахстан в области науки 03.07.2023 2577
- Токаев примет участие в заседании Совета глав государств – членов ШОС 03.07.2023 2368
- Токаев обсудил с Юрием Пя меры по повышению качества оказания медпомощи в Казахстане 03.07.2023 2274
- "Избавиться от волокиты и судейских ошибок" - о чём сообщил Токаеву глава ВС 03.07.2023 2440
- Президент наградил военнослужащих, тушивших пожар в области Абай 02.07.2023 2099
- Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днём домбры 02.07.2023 2819
- Токаев принял Майру Мухамедкызы 30.06.2023 2350
- "Мы ежегодно теряем целые населённые пункты" - Токаев о смертельных ДТП 30.06.2023 2423
- Президент поручил пресекать неподчинение сотрудникам полиции - люди должны уважать их 30.06.2023 3325
- Токаев назначил нового замглаву Минобороны 29.06.2023 2641
- Токаев и Эрдоган обменялись поздравлениями по случаю Курбан Айта 28.06.2023 2446
- Верховный муфтий обратился к казахстанцам 28.06.2023 2553
- Курбан Айт способствует единению людей — Смаилов 28.06.2023 2433
- Токаев посетил мечеть Хазрет Султан 28.06.2023 2331
- Президент обратился к казахстанским журналистам 28.06.2023 2182
- Токаев поздравил казахстанцев с Курбан Айтом 28.06.2023 2476
- Токаев вручил журналистам премии и гранты в честь их профессионального праздника 27.06.2023 2983
- О темпах производства и резервах ГСМ доложили Токаеву 26.06.2023 2605
- Токаев принял председателя Жогорку Кенеша Кыргызстана 26.06.2023 2528
- Вице-министра просвещения уволили с должности 26.06.2023 4631
- Токаев провёл внеочередное заседание Совета Безопасности 25.06.2023 2723
- Токаев проведёт внеплановое заседание Совета Безопасности 24.06.2023 3541
- Токаев поговорил по телефону с Путиным 24.06.2023 4389
- Казахстан и Азербайджан подписали несколько меморандумов 24.06.2023 2960
- Об установке системы раннего обнаружения лесных пожаров доложили Токаеву 23.06.2023 3178
- Некоторые высказываются будто у казахов не было государственности. Это искажение нашей истории - Токаев 22.06.2023 39726
- Токаев провёл заседание Высшего совета по реформам 22.06.2023 2713
- Токаев примет участие в Форуме волонтеров в Астане 21.06.2023 3932
- Мы ценим немецкий подход к бизнесу - Токаев 20.06.2023 3245
- Касым-Жомарт Токаев рассказал о своей мечте 20.06.2023 3017
- Токаев вновь обозначил позицию Казахстана по ситуации вокруг Украины 20.06.2023 3967
- Токаев встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером 20.06.2023 3425
- Токаев принял председателя сената олий мажлиса Узбекистана 19.06.2023 3373
- Федеральный президент Германии посетит Казахстан по приглашению Токаева 18.06.2023 3892
- Смаилов обратился к казахстанским медикам 18.06.2023 3923
- Токаев поздравил медицинских работников 18.06.2023 4143
- Заседание Национального курултая покажут в эфире республиканских телеканалов 17.06.2023 4851
- Я знаю, что в обществе есть серьёзные претензии к работе чиновников — Токаев 17.06.2023 5752
- Три приграничных региона восстановят в Казахстане 17.06.2023 4580
- Многотомник по истории Казахстана выпустят до середины 2024 года 17.06.2023 4029
- Наши предки созывали курултаи в критические периоды истории — Токаев 17.06.2023 4036
- Президент поручил сохранить исторический облик мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи 17.06.2023 3873
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркестан 17.06.2023 4978
- Назначен новый аким Восточно-Казахстанской области 16.06.2023 5887
- Даниал Ахметов освобождён от должности акима ВКО 16.06.2023 5251
- Аким Астаны отчитался перед Токаевым о водоснабжении и отоплении 15.06.2023 4351
- Инвестиции в Казахстан на 8,3 млрд долларов привлёк МФЦА 14.06.2023 3779
- Токаев подписал изменения в соглашение о свободных экономических зонах на территории Таможенного союза 14.06.2023 4716
- Токаеву доложили о расследовании уголовного дела по факту пожара в области Абай 14.06.2023 3805
- Президент Узбекистана позвонил Токаеву 12.06.2023 4123
- Токаев назначил уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения 12.06.2023 4069
- Аружан Саин освободили от должности детского омбудсмена 12.06.2023 4600
- 14 погибших работников лесничества посмертно отмечены орденом "Құрмет" 11.06.2023 4720
- Президент подписал документ об объявлении общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 4101
- Токаев побеседовал со спасателями и волонтёрами 11.06.2023 4743
- Президент объявил выговор акиму Абайской области Нурлану Уранхаеву 11.06.2023 4887
- Вы понимаете, что погибло 14 человек? — Токаев прервал доклад вице-министра по ЧС 11.06.2023 6869
- Родным погибших назначат пособия, помогут с устройством детей в детские сады и вузы — Президент 11.06.2023 5097