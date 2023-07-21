Власти Павлодара ради экологии планируют отказаться от салютов

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Праздники хотят отмечать более экологично, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Как сообщила в региональной службе коммуникаций заместитель акима Павлодара Светлана Гладышева, 22 июля салюта не будет.

"Последние два года при праздновании Дня города мы не используем фейерверки. Помимо этого, мы не будем запускать воздушные шары. То есть откажемся от всего, что может навредить экологии. Из спецэффектов будет только холодный огонь", – сообщила Светлана Гладышева.

В будущем в Павлодаре планируют полностью отказаться от фейерверков как от неэкологичного зрелища.

Салюты называют коктейлем химических веществ, которые усугубляют загрязнение воды и воздуха. В дыме присутствуют соли металлов, окислители, продукты сгорания. В составе можно найти уголь, селитру, серу, порох, хлорат калия, а также мелкие металлические стружки. При сгорании выделяются углекислый газ и азот. Химические соединения в фейерверках нарушают работу щитовидной железы. А частички пыли наносят вред дыхательной и сердечно-сосудистой системам.