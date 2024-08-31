Власти ОАЭ выдали Казахстану владельца незаконной букмекерской конторы

Организатор незаконного игорного бизнеса экстрадирован из Объединенных Арабских Эмиратов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.

По версии следствия, под видом букмекерской конторы в Атырауской области мужчина с 2023 по 2024 получил прибыль в 21 млн тенге, после чего подозреваемый скрылся и был объявлен в международный розыск.

"В августе этого года злоумышленник задержан на территории Абу-Даби, откуда впоследствии экстрадирован в Республику Казахстан. Необходимо отметить, что указанное лицо ранее уже было осуждено за аналогичное преступление. В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор города Астаны", — говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре также отметили, что мужчине грозит от 4 до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.