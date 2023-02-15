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Власти Новой Зеландии объявили чрезвычайное положение
Правительство Новой Зеландии объявило "чрезвычайное положение" после того, как на страну обрушился циклон "Габриэль". Он лишил электричества 225 000 человек, привел к наводнениям и оползням. Стихия вызвала порывы ветра до 140 км/ч и одиннадцатиметровые волны, за сутки выпало до 20 см осадков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.
Премьер-министр Крис Хипкинс призвал не минимизировать ситуацию.
"Циклон Габриэль - самое значительное погодное явление, с которым сталкивалась Новая Зеландия в этом веке. Столь серьёзного и масштабного ущерба, который мы наблюдаем сейчас, не было на протяжении жизни целого поколения. Чрезвычайное положение в стране объявляется в третий раз за всю историю", - сказал Крис Хипкинс.
Сильный ветер и обильные осадки обрушились в ночь с понедельника на вторник на Северный остров, где проживает более трёх четвертей из пятимиллионного населения.
Некоторые жители оказались в полной изоляции, поскольку дороги отрезало в результате оползней или наводнений. Другим пришлось покинуть свои дома вплавь. По меньшей мере 2500 человек пришлось эвакуировать, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Киран Маканалти.
Чрезвычайное положение в стране введено на неделю. До того оно объявлялось после терактов в Крайстчерче в 2019 году и эпидемии Covid-19 в 2020 году. Премьер-министр пообещал выделить 11,5 миллиона новозеландских долларов (6,8 миллиона евро) на ликвидацию последствий стихии.
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